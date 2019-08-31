ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دراسة: الإنسان تسبب في إفساد 40% من الأراضي الزراعية على الكوكب

السبت 31/أغسطس/2019 - 05:51 ص
صدى البلد
مريم صليب
بعد حرائق غابات الأمازون مؤخرا ألتفت العالم للكارثة التي قد يكون بصددها قريبا الناجمة عن الإستخدام السئ للإنسان، والذي يمتد جذوره إلى آلاف السنين وللتعرف على ما تسبب فيه الإنسان وعلاجه يجب في البداية العودة إلى الماضي و كشف ما تسبب في حدوث ذلك التلوث الذي نعاني منه الآن.

نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية دراسة قام بها عدد من الباحثون بكلية أريزونا بالولايات المتحدة ، وأفادت الدراسة أن التحول في الزراعة والرعي قد أثر على أكثر من 40٪ من مساحة الأرض وكشفت أيضا أن الزراعة المستمرة على نطاق واسع في معظم أنحاء الكوكب قبل 2000 عام قبل الميلاد أنهكت الأرض.

كما أشارت الدراسة إلى أن البشر منذ 12000 عام كانوا يبحثون عن الطعام بصورة كبيرة فكان يجب عليهم تربية الحيوانات، وهؤلاء الكائنات تحتاج إلى أرض زراعية خصبة حتى تترعرع فيها وتتغذي عليها ولكن ذلك الاستخدام تسبب في حدوث ضرر بالغ للبيئة، حيث أوةضحت الدراسة أن الإنسان تسبب في إفساد 40% من مساحة الرقعة الزراعية تقريبا منذ بدء الخليقة حتى الآن.

حاول التنبؤ بما سيحدث قريبا بعد تلك الأحداث من خلال فحص العينات البيولوجية، عينات التربة الزراعية، و قراءة تاريخ الغابات في الكرة الأارضة و تأثير الغنسان عليها، ويعتقد الباحثون أنه يمكننا التخطيط بشكل أفضل لسيناريوهات المناخ المستقبلية وربما إيجاد طرق للتخفيف من الآثار السلبية على التربة والغطاء النباتي والمناخ.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التغير المناخي رعب يهدد الأرض..علماء يحذرون من نهاية العالم في 2100.. النهاية بدأت وزوال المدن الساحلية مسألة وقت ليس أكثر.. وترامب سبب في الكارثة

حرائق غابات الأمازون تهدد رئة كوكب الأرض

مشاهير العالم يدعون لإنقاذ غابات الأمازون.. مادونا وكريستيانو رونالدو أبرزهم

تنتج 20% من الأكسجين في العالم.. أحدث لقطات من حرائق غابات الأمازون

توقف عن تناول اللحوم .. كيف تخمد حرائق الأمازون من بيتك

ليوناردو دي كابريو يتبرع بمبلغ ضخم لإنقاذ غابات الأمازون

ترشيحاتنا

بث مباشر.. مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم السبت 31 - 8 - 2019

بيان من النيابة العامة في بيت لحم بشأن مقتل إسراء غريب

نشرة البرلمان: 3 حالات للحصول على إجازة بدون أجر فى المصالح الحكومية.. وتحذيرات برلمانية لـ الإعلاميين في حالة عدم توفيق الأوضاع

بعد الزيادة.. هيئة الإسعاف: تطبيق أسعار الخدمات الجديدة على الحالات غير الطارئة فقط

دورة الالعاب الافريقية.. إنجاز لرفع الاثقال بحصد 56 ميدالية متنوعة

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وبرايتون اليوم السبت 31 - 8 - 2019

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني وGipsy Kings يشعلون ختام حفلات الصيف بالعلمين الجديدة..صور

مشنوقة بحبل ومسروق دهبها.. مفاجآت جديدة فى جريمة الصبة الخرسانية بقنا.. صور

مين أحلى.. نجمات تألقن بـ التربون في إطلالات الصيف.. صور