تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك عبر المنيا.. المفرخ الصناعي بـ ابوقرقاص ينتج ١٠ ملايين زريعة.. تحقيق التوازن في البيئة الطبيعية بالترع والمصارف.. والمواطن المستفيد الأول.. صور

المفرخ السمكي الصناعي بابوقرقاص جنوب المنيا يهدف الى تحقيق الاكتفاء الذاتى

المفرخ يهدف لتحقيق التوازن في البيئة الطبيعية للأسماك بالترع والمصارف

رئيس المركز:

تجهيز وتبطين أحواض الأسماك بالمفرخ لمنع انزلاق التربة

المحافظ يؤكد على ضرورة تطوير المفرخ لزيادة استفادة المواطنين من الثروة السمكية وخفض الاسعار



يعد مشروع المفرخ الصناعي السمكي التابع للهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة والواقع بالمطاهرة قرب المنطقة الصناعية بابوقرقاص جنوب المنيا مشروعا حيويا لزيادة الثروة السمكيه وتوفير احتياجات السوق والمواطنين من الاسماك الطازجة



وينتج المفرخ ما يقرب من 10 ملايين زريعه سنويا بهدف تحقيق توازن في البيئة الطبيعية للأسماك في الترع والمصارف وكذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك عالية الجودة ذات المواصفات العالمية وتغطية العجز في البروتين الحيواني للمواطن وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.



قال مدير المشروع إن إنشاء المفرخ السمكي بالمنيا يرجع إلى تسعينيات القرن الماضي من أجل تطهير المياه من ورد النيل، وكذلك تطهير الترع والمصارف من الحشائش بالإضافة إلى زيادة الثروة السمكية بالمحافظة من أجل مواجهة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية، ويتم ذلك من خلال التعاون بين وزارة الزراعة والري.



واضاف ان المفرخ السمكى يتكون من نحو 22 حوضا وحضانات للأسماك يتم فيها تحصين زريعة الأسماك واستزراعها وينتج نحو من 10 الى 12 طنا سنويا.



العقيد محمد صلاح رئيس مركز ابوقرقاص تفقد المفرخ لبحث خطة تشغيله بكامل طاقته ووضع الحلول البديلة لمواجهة اى معوقات أو مشكلات تواجه عملية التشغيل تنفيذًا لتوجيهات المحافظ اللواء قاسم حسين بتحقيق أوجه الاستفادة من كافة المشروعات واستغلالها بالطريقة الأمثل لتحقيق المنفعة العامة.



وأوضح رئيس المركز أن المشروع سيسهم بشكل كبير في تحقيق وفرة اقتصادية من خلال تعزيز إنتاج الثروة السمكية علاوة على تحقيق توازن في البيئة الطبيعية للأسماك في الترع والمصارف وكذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك عالية الجودة ذات المواصفات العالمية وتغطية العجز في البروتين الحيواني للمواطن وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.



وأضاف رئيس المركز أن المفرخ يحتوي على٢٢ حوضا و ٨ حضانات ويقوم بإنتاج ١٠ ملايين زريعة يتم إلقاؤها في الترع والمصارف بالمجان لأحداث توازن طبيعي للبيئة البحرية وزيادة إنتاج الأسماك كما يحوى أيضا أحواض للاستزراع وتسمين الأسماك .



وكلف رئيس المركز خلال جولته القائمين على المشروع بتجهيز وتبطين أحواض الأسماك لمنع انزلاق التربة مع ضرورة المتابعة الميدانية والبيطرية لمراحل نمو الأسماك، والتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية ابيوها لدعم المكان بكشافات الإنارة اللازمة ورفع مستوى النظافة العامة وإزالة كافة الإشغالات والمخالفات المحيطة بالمشروع.



ومن جانبه أكد المحافظ اللواء قاسم حسين على ضرورة تطوير المفرخ لزيادة استفادة المواطنين من الثروة السمكية والعمل على خفض المستوى العام للأسعار لتلك السلع التي تمثل أهمية كبري في حياة المواطن.



