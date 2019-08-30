ريال مدريد يقف دقيقة حدادا على روح ابنة لويس انريكي .. صور

تلقي المدرب الدولي الإسباني السابق لويس إنريكي خبرًا صادما بوفاة ابنته صاحبة الـ 9 أعوام، مساء أمس الخميس بعد صراعها الأليم مع المرض.



ووقف فريق ريال مدريد الإسباني دقيقة في التمرين الصباحي للفريق حدادا على روح ابنه لويس انريكي التى توفيت بسبب السرطان.



جدير بالذكر أن مدرب برشلونة الإسباني السابق قد ترك منصبه كمدير فني للماتادور بسبب بعض الأمور العائلية في الأشهر الماضية وحتى يتفرغ يتفرغ لعلاج ابنته بعد إصابتها بمرض السرطان قبل أن توافيها المنية.

