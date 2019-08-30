فشلت الأموال القطرية في إسعاده.. لماذا قرر نيمار العودة لـ برشلونة

حالة من الجدل لم تتوقف على مدار الأسابيع الماضية، حول رغبة اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا في الرحيل عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ودخول نادي برشلونة في المفاوضات للحصول على خدمات اللاعب الذي تغيب عن ملعب الكامب نو منذ عامين بعد بيعه في أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم على الإطلاق.

نيمار صاحب الـ 27 عاما، والذي انتقل إلى نادي باريس سان جيرمان عام 2017 قدما من نادي برشلونة الإسباني، في أكبر صفقة في تاريخ كرة القدم، حيث دفع فيه النادي الفرنسي 220 مليون يورو، أي ما يعادل 243 مليون دولار، خدم اللاعب بعدها نيمار الفريق الفرنسي لمدة عامين.