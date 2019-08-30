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أصل الحكاية

فشلت الأموال القطرية في إسعاده.. لماذا قرر نيمار العودة لـ برشلونة

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 04:58 م
البرازيلي نيمار دا
البرازيلي نيمار دا سيلفا
محمد الصاحى
حالة من الجدل لم تتوقف على مدار الأسابيع الماضية، حول رغبة اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا في الرحيل عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ودخول نادي برشلونة في المفاوضات للحصول على خدمات اللاعب الذي تغيب عن ملعب الكامب نو منذ عامين بعد بيعه في أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم على الإطلاق.

نيمار صاحب الـ 27 عاما، والذي انتقل إلى نادي باريس سان جيرمان عام 2017 قدما من نادي برشلونة الإسباني، في أكبر صفقة في تاريخ كرة القدم، حيث دفع فيه النادي الفرنسي 220 مليون يورو، أي ما يعادل 243 مليون دولار، خدم اللاعب بعدها نيمار الفريق الفرنسي لمدة عامين.
فشلت الأموال القطرية
قرار نيمار بالرحيل عن نادي باريس سان جيرمان جاء على خلفية خلافاته وأزمته مع مالك النادي القطري ناصر الخليفي، عقب التصريحات المتبادلة بين الطرفين قبل بداية الموسم، وإشعال عدد من جماهير النادي الفرنسي لفتيل الأزمة، بعدما رفعت الجماهير لافتات مسيئة للاعب البرازيلي، وأطلقوا وابلا من السباب من المدرجات خلال مباراة بارس سان جيرمان لفريق نيس بالجولة الأولى.

ومنذ قرار نيمار الرحيل عن النادي الفرنسي وارتبط اسمه بالانتقالات للعملاق الاسباني ريال مدريد، بجانب يوفنتوس الإيطالي، إلا أنه وضع فريق برشلونة الإسباني خياره الأول للانتقال إليه من نادي باريس سان جيرمان خاصة وأن اللاعب سبق وأن لعب في صفوف الفريق الكتالوني في الفترة من 2013 وحتى 2017.
فشلت الأموال القطرية
ووفقا للتقارير الصحفية الإسبانية والفرنسية، فإن صفقة عودة اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى نادي باتت قريبة، بعدما دخول الناديين في مفاوضات حول قيمة تلك الصفقة والتي يسعى النادي الفرنسي في الخروج منها بأقل الخسائر، حتى أصبح اللاعب على بعد خطوات والعودة للفريق الكتالوني.

حرص نادي برشلونة الإسباني على ضم مهاجم نادي باريس سان جيرمان، وحرص النادي الفرنسي على الخروج من الصفقة بأقل الخسائر وعدم التفريط في اللاعب بمقابل مادي أقل عما أنفق في صفقة ضمه، يصعب عملية اتمام الصفقة، وسط توقعات صحفية لعرض برشلونة مبلغ 200 مليون يورو بالإضافة إلى المدافع كلير توديبو ولاعب خط الوسط إيفان راكيتيتش، واللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.
فشلت الأموال القطرية
عملية انتقال نيمار من نادي باريس سان جيرمان إلى برشلونة الإسباني باتت مسألة ساعات إما أن تتم الصفقة أو تتبدد أحلام اللاعب البرازيلي في الرحيل عن ناديه الفرنسي هذا الموسم، خاصة وأنه سيتم غلق موسم الانتقالات الفرنسية مساء الإثنين المقبل، وهو ما دفع الفريق الاسباني لتمثيف نشاطه في التفاوض للحصول على خدمات نيمار قبل غلق باب الانتقالات.

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