فشلت الأموال القطرية في إسعاده.. لماذا قرر نيمار العودة لـ برشلونة

حالة من الجدل لم تتوقف على مدار الأسابيع الماضية، حول رغبة اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا في الرحيل عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ودخول نادي برشلونة في المفاوضات للحصول على خدمات اللاعب الذي تغيب عن ملعب الكامب نو منذ عامين بعد بيعه في أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم على الإطلاق.
نيمار صاحب الـ 27 عاما، والذي انتقل إلى نادي باريس سان جيرمان عام 2017 قدما من نادي برشلونة الإسباني، في أكبر صفقة في تاريخ كرة القدم، حيث دفع فيه النادي الفرنسي 220 مليون يورو، أي ما يعادل 243 مليون دولار، خدم اللاعب بعدها نيمار الفريق الفرنسي لمدة عامين.
ومنذ قرار نيمار الرحيل عن النادي الفرنسي وارتبط اسمه بالانتقالات للعملاق الاسباني ريال مدريد، بجانب يوفنتوس الإيطالي، إلا أنه وضع فريق برشلونة الإسباني خياره الأول للانتقال إليه من نادي باريس سان جيرمان خاصة وأن اللاعب سبق وأن لعب في صفوف الفريق الكتالوني في الفترة من 2013 وحتى 2017.
حرص نادي برشلونة الإسباني على ضم مهاجم نادي باريس سان جيرمان، وحرص النادي الفرنسي على الخروج من الصفقة بأقل الخسائر وعدم التفريط في اللاعب بمقابل مادي أقل عما أنفق في صفقة ضمه، يصعب عملية اتمام الصفقة، وسط توقعات صحفية لعرض برشلونة مبلغ 200 مليون يورو بالإضافة إلى المدافع كلير توديبو ولاعب خط الوسط إيفان راكيتيتش، واللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.