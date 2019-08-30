اليوم.. الذكرى الأولى لرحيل قطب اليسار الصحفي حسين عبد الرزاق

توفي في مثل هذا اليوم من العام الماضي، الكاتب الصحفى والقيادى اليسارى حسين عبد الرازق، عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، رئيس مؤسسة خالد محيى الدين الثقافية، بمستشفى القوات المسلحة بالمعادى، بعد صراع مع المرض، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمر خلال فترة مرضه بعلاجه على نفقة الدولة.



حسين عبد الرازق الذي وافته المنية يوم الخميس 30 أغسطس 2018 بمستشفى القوات المسلحة بالمعادي عن عمر ناهز 81 عامًا بعد صراع مع المرض، هو سياسي وكاتب صحفي مصري وزوج الكاتبة الصحفية المصرية فريدة النقاش، يعد أحد أقطاب اليسارية في مصر.



ولد لأسرة متوسطة الحال في محافظة أسوان، انتقل مع العائلة إلى القاهرة ليكمل تعليمه هناك، وتخرج في الجامعة ونال درجة البكالوريوس في العلوم التجارية (المحاسبة والإدارة والاقتصاد) سنة 1984م من جامعة الزقازيق (فرع بنها).



بدأ حياته العملية صحفيًّا في جريدة "الاشتراكي" التى كانت تصدر عن الاتحاد الاشتراكي العربي، ثم عمل في جريدة الجمهورية ضمن مركز الأبحاث، وكتب الكثير من التحليلات والدراسات والتحقيقات الصحفية حول قضايا عربية وأفريقية عديدة، ثم انتقل إلى جريدة "الأخبار"، وكان أحد مؤسسي منبر اليسار الذي تحول إلى "حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي".



ولعب عبدالرازق، دورا بارزا فى عمله الصحفى النقابى، فانتخب لأكثر من دورة فى عضوية مجلس نقابة الصحفيين وعمل مع نقيب النقباء كامل زهيرى، كما تولى رئاسة تحرير جريدة الأهالى فى الفترة من 1982 حتى 1987، وخاضت الجريدة فى عهده معارك صحفية متواصلة، وفى عام 1987 أسس مجلة اليسار ورأس تحريرها لتكون لسان حال أتباع المدرسة الماركسية.



وفى 1سبتمبر 2013، تم اختياره الكاتب الصحفى الراحل عضوا فى لجنة الخمسين لوضع الدستور، ووضع مكانة مرموقة للعمل الصحفى الذى يساهم فى تشكيل الوعى المجتمعى.



وأنهي الكاتب الصحفى حياتة المشرفة العام الماضي بعد صراع مع المرض بمستشفى القوات المسلحة بالمعادى، ومازالت أعماله خالدة في ذاكرة الصحافة.