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إبراهيم فايق: أتمنى منع أصحاب المناصب من تقديم البرامج

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 04:21 م
ابراهيم فايق
ابراهيم فايق
أمل مجدى
قال الإعلامى إبراهيم فايق، إن الضوابط التى وضعها المجلس الأعلى تهدف إلى ضبط للمشهد الإعلامى، لأنه أصبح السباب والخروج على النص هو الطاغى على الإعلام الرياضى.

وأضاف إبراهيم فايق لـ صدى البلد أن النقد يجب أن يكون بناء بدون أغراض، قائلا: "أتمنى منع ظهور أصحاب المناصب من الشاشات، فلا يجوز أن يظهر أحد أعضاء الاتحاد على الشاشة لأن المصداقية والحيادية ستضيع".

وتابع: "من الطبيعى أن يكون الإعلام ترفيهيا ولكن الضوابط مهمة جدًا حتى لا يحدث انفلات لذلك أقدر الدور الذى يقوم به المجلس الأعلى للإعلام فى الفترة الأخيرة".

ونوه أن القنوات الخاصة بالأندية تتحدث عن الأندية الأخرى بشكل يستفز الرأى الآخر، ولذلك يجب أن يتم تصحيح ذلك، لافتًا إلى تأكده أن الممارسات المغلوطة فى الإعلام لن تستمر وسيتم تصحيح المسار فى أقرب وقت.

وأشاد إبراهيم فايق بدور نقابة الإعلاميين، قائلا إنه خريج كلية الآداب قسم صحافة ولطالما نادى بنقابة للإعلاميين تستطيع أن تدافع عن حقوقهم، لذلك وجودها مهم ويجب تدعيمها.

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