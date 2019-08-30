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حوادث

على يد الفؤش وخربوش.. مصرع شاب بطلق ناري في مشاجرة بالمحلة

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 04:12 م
جثة
جثة
أحمد على
لقى شاب مصرعه بطلق ناري فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين مجموعة من الشباب بعزبة اسكندر بمنطقة الجمهورية بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية.

وتعود أحداث الواقعة بعد تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم شرطه ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد مصرع " م. ر " ٢٢ سنة " نتيجة إصابته بطلقة نافذة في الرقبة، فى مشاجرة مع "م. ع" 25 سنة عاطل بسبب خلافات مالية سابقة بينهما.

تم تشكيل فريق بحث جنائي قاده السعيد شكري مدير المباحث الجنائية والعقيد عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية لتحديد هوية الجناة وضبطهم.

وكشفت تحريات الرائد أحمد عبد الشافي رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية أن وراء ارتكاب الواقعة كل من " محمد . ع . ع . ال " وشهرته خربوش مصاب بجروح سطحية وكدمات ، " أمير . م . ح . ا " وشهرته الفؤش وتم ضبط المتهمين وجاري البحث عن متهم هارب شهرته "مصطفي خطاب".

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة وأمرت بتشريح الجثة ودفنها وقررت حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات.

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