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ديني

أسأل المفتى: هل يصح الوضوء مع وجود كريم على الشعر؟

السبت 31/أغسطس/2019 - 10:01 ص
هل يصح الوضوء مع
هل يصح الوضوء مع وجود كريم على الشعر؟
القسم الديني
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن كريم الشعر لا يشكل عازلا في الصلاة، التي تعتبر صحيحة في هذه الحالة.

وأردف أمين الفتوى، فى إجابته عن سؤال: "هل يصح الوضوء مع وجود كريم على الشعر؟"، أنه جائز لأن كريم الشعر والزيوت لا تشكل عازلا ولا تمنع الفرد من الصلاة.

ولفت إلى أن الرأس يمسح ولا يغسل في الوضوء، ويجوز للإنسان أن يبل شعرة واحدة ويجزئ ذلك، أو أن يخصص جزءًا من الشعر الموجود أعلى الأُذن ويمسح عليه.

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