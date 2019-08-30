أخوة وتعاون.. الذويخ: السيسى يبحث مع أمير الكويت التحديات والمخاطر فى المنطقة

أكد السفير محمد صالح الذويخ سفير الكويت فى القاهرة، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي المرتقبة للكويت تجسد عمق العلاقات الثنائية الأخوية الراسخة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين على مدار عقود طويلة.



وشدد سفير الكويت فى القاهرة على أن هذه العلاقة الفريدة في ملامحها جسدت بأحداثها وتطورها قصة نجاح كبيرة يحق لنا ان نفخر بها وان نقدمها للعالم كنموذج حي على وحدة الهدف وصدق التوجه وامتزاج الرؤى والسعي المشترك نحو تحقيق طموحات شعبينا وأمتنا من أجل التنمية والأمن والاستقرار.



وقال سفير الكويت فى القاهرة إنه بدعوة من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، يحل الرئيس السيسي ضيفًا عزيزًا عليه وعلى الشعب الكويتي، في زيارته المرتقبة للكويت وقائدًا حكيمًا لدولة شقيقة جمعتنا بها ملحمة عظيمة من الأخوة والتعاون على مدار التاريخ.



وأشار السفير محمد صالح الذويخ إلى أن هذه الزيارة التي تأتي في سياق متواصل من الزيارات والاتصالات المستمرة، تعد فرصة طيبة لاستعراض مختلف جوانب العلاقات الاخوية الوثيقة بين البلدين وتكرس تمسكنا بثوابتها والحفاظ على مسارها الاصيل.



كما أضاف أن التأكيد على قوة ما يربطنا من صلات سوف يكون تحصيل حاصل للمواقف المضيئة التي ميزت مسيرة تعاوننا الأخوي عبر أجيال متلاحقة وعقود متتالية.



وقال إن هذه المواقف وضعت بصماتها الراسخة على مختلف مجالات التعاون وتكفلت برعايته وتعظيمه وصولًا إلى ما نشهده اليوم من تفاهم وتقارب يشعر به الجميع ويلمسه القاصي والداني في صورة مشرقة قوامها المحبة والتقدير والعمل الثنائي من أجل صالح البلدين.



وشدد على أن هذه العلاقات الأخوية الوثيقة استقرت جيلًا بعد جيل مستندة على إرث ثمين واساس متين يشكل منطلقًا قويًا باتجاه آفاق واسعة من التعاون والتفاهم إزاء كافة القضايا المطروحة.



وقال السفير الذويخ إن زيارة الرئيس السيسي لبلده الثاني الكويت تكتسب أهمية خاصة فى ظل التحديات العديدة والمخاطر التي تحيط بالمنطقة وتستلزم المزيد من التنسيق والتشاور سعيًا وراء الخروج برؤية مشتركة تسهم في بلورة موقف موحد لمواجهة هذه التحديات والمخاطر.



وأكد السفير محمد صالح الذويخ الثقة في صدق الرغبة المشتركة نحو العمل الدؤوب للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وتجنيبها مخاطر الانزلاق إلى ما لا تحمد عقباه فضلًا عن السعي لاستعادة زمام المبادرة في التعامل مع هذه التحديات وفق مبادئ الحوار والتعايش المشترك والتعاون من أجل استقرار وازدهار شعوبنا.