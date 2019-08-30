ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بوسي الطيار: ضوابط الأعلى للإعلام ستقضى على برامج تحت السلم

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 05:24 م
بوسى الطيار
بوسى الطيار
أمل مجدى
أشادت الإعلامية بوسى الطيار بالقرارات الأخيرة لضبط البرامج خاصة الطبية التي أعلن المجلس الأعلى للإعلام تطبيقها من أول سبتمبر.

وأضافت بوسي الطيار، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذه الشروط يتم تطبيقها بالفعل فى برنامجها "إزي الصحة " منذ بدء البرنامج بحيث لا يظهر أى دكتور فى البرنامج إلا بعد أن يرسل أوراقه للتأكد من صحتها للبرنامج ،وأيضًا لا يتم الإعلان عن مستشفى إلا بعد التأكد من صحة أوراقها، كما نرسل قبل كل حلقة إلى المجلس الأعلى للإعلام للموافقة أولًا.

وعبرت الطيار، عن سعادتها البالغة بهذه القرارات لأنه سيتم تقنين البرامج الموجودة" تحت السلم " ، والمنتجات غير المصرح بها التى تباع عبر هذه البرامج .

وأكدت أن برنامجها يظهر به بعض الضيوف بدون مقابل ، لأنهم سيقدمون معلومات مفيدة للناس وتكون أسماء بارزة فى مجالهم لافتة أن الإعلام كله أصبح تجاريا ووجود الأطباء أصبح فى كل البرامج الصباحية والإجتماعية والتوك شو.

ونوهت أن ما يحدث الآن ينقى المشهد الاعلامى ويزيل حالة الفوضى ، موضحة أن برنامجها لن يتضرر من هذه الضوابط بل سيستفيد بأن يزيل من الساحة غير المهنيين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القضاء الإداري يرفض دعوى بطلان وقف بث قناة LTC

الأعلى للإعلام يقرر الطعن على حكم السماح ببث ltc والترخيص للقناة

المجلس الأعلى للإعلام يناقش مخالفات البرامج الرياضية اليوم

قرارات رادعة.. الأعلى للإعلام يبحث مخالفات برنامج الزمالك اليوم

مع قرب انطلاق ثاني قناة تحمل اسم ناد.. خبراء يقدمون رؤية للبعد عن التعصب في الإعلام الرياضى.. ليلى عبد المجيد: ضوابط الأعلى للإعلام جيدة وستوقف أي تجاوزات.. وعلم الدين يطالب بالبعد عن شحن الجماهير

الثلاثاء القادم.. شكاوى الأعلى للإعلام تناقش التزام القنوات بضوابط المجلس

ترشيحاتنا

وكيل صحة مطروح: نقل عمرو زكي إلى مستشفى بالقاهرة

على حمام السباحة.. أمينة خليل بإطلالات مختلفة فى أحدث جلسة تصوير

بث مباشر .. مباراة الزمالك لكرة اليد أمام نيويورك سيتي في كأس العالم للأندية

زوجته طالبة في الأزهر.. الطيب يتكفل بنفقات سفر جثمان طالب إندونيسي

مين أحلى.. نجمات تألقن بـ التربون في إطلالات الصيف.. صور

اغتصبها وهي غرقانة في دمها.. تفاصيل قتل حلاق لـ سيدة عجوز بعد سرقتها في القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى.. نجمات تألقن بـ التربون في إطلالات الصيف.. صور

على حمام السباحة.. أمينة خليل بإطلالات مختلفة فى أحدث جلسة تصوير

بالتايجر والجينز.. نانسي عجرم فى إطلالة منسقة بالطائرة بصحبة ابنتها