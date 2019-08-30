بوسي الطيار: ضوابط الأعلى للإعلام ستقضى على برامج تحت السلم

أشادت الإعلامية بوسى الطيار بالقرارات الأخيرة لضبط البرامج خاصة الطبية التي أعلن المجلس الأعلى للإعلام تطبيقها من أول سبتمبر.



وأضافت بوسي الطيار، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذه الشروط يتم تطبيقها بالفعل فى برنامجها "إزي الصحة " منذ بدء البرنامج بحيث لا يظهر أى دكتور فى البرنامج إلا بعد أن يرسل أوراقه للتأكد من صحتها للبرنامج ،وأيضًا لا يتم الإعلان عن مستشفى إلا بعد التأكد من صحة أوراقها، كما نرسل قبل كل حلقة إلى المجلس الأعلى للإعلام للموافقة أولًا.



وعبرت الطيار، عن سعادتها البالغة بهذه القرارات لأنه سيتم تقنين البرامج الموجودة" تحت السلم " ، والمنتجات غير المصرح بها التى تباع عبر هذه البرامج .



وأكدت أن برنامجها يظهر به بعض الضيوف بدون مقابل ، لأنهم سيقدمون معلومات مفيدة للناس وتكون أسماء بارزة فى مجالهم لافتة أن الإعلام كله أصبح تجاريا ووجود الأطباء أصبح فى كل البرامج الصباحية والإجتماعية والتوك شو.



ونوهت أن ما يحدث الآن ينقى المشهد الاعلامى ويزيل حالة الفوضى ، موضحة أن برنامجها لن يتضرر من هذه الضوابط بل سيستفيد بأن يزيل من الساحة غير المهنيين.

