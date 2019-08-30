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الزغاريد تحولت لعويل.. إصابة 17 بتسمم خلال حفل عرس بالشرقية

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 04:58 م
إصابة المعازيم بأشتباه
إصابة المعازيم بأشتباه تسمم - أرشيفية
محمد الطحاوي
استقبل مستشفى أبوحماد المركزى في الشرقية، 17 مصابا بنزلات معوية واشتباه تسمم عقب تناول وجبات غذائية في أحد الأفراح، وتم تقديم الإسعافات اللازمة وخروج 13 حالة وجار تقديم العلاج اللازم لـ 4 حالات أخري.

وأكد مصدر بمديرية الصحة بالشرقية، ان مستشفي أبوحماد المركزي استقبل 17 مواطنا مصابا باشتباه تسمم من قريه ابوعجوه بالملاك عقب تناولهم وجبات غذائية في حفل زفاف وتم إجراء الاسعافات الفورية وتقديم كامل الرعاية الطبيه لهم.

وأضاف المصدر انه تم خروج 13 حالة واحتجاز 4 تحت الملاحظه لمدة 24 ساعه وحالتهم مطمئنة والحالات المحجوزة هي "حسن ا" و"اميره ا" و"محمد ع" و"رحاب م".

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