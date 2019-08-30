مصير مشترك.. 4.7 مليار دولار حجم الاستثمارات الكويتية فى مصر.. فيديو



وأشار التقرير لوجود علاقات تاريخية وثيقة الصلة إمتزجت خلالها الأرواح والدماء وإرث ثقافى وإقتصادى مشترك وصل لحجم تدفقات بإستثمارات كويتية بلغت 4.7 مليار دولار ووجود شراكة إستراتيجية فى شتى المجالات منذ عام 1919.



وتشكل زيارة الرئيس السيسى للكويت غدا تأكيدا على متانة العلاقات المصرية الكويتية حيث تحتل الأخيرة المرتبة الخامسة فى قائمة الدول المستثمرة فى مصر.



كما كشف التقرير عن نسب تبادل تجارى بين مصر والكويت بلغت 52.9% خلال عام 2018 ووصل حجم تمويل الصندوق الكويتى للتنمية فى مصر 3.3 مليار دولار.

نشر المركز الإعلامى لرئاسة الجمهورية، تقريرا بعنوان "علاقات راسخة ومصير مشترك"، عرض خلاله العلاقات التاريخية المصرية الكويتية، مشيرأ إلى أن هناك إرثا عظيما وتاريخيا عظيما يجمع بين البلدين.