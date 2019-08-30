اخبار الحوادث .. نجاة عمرو زكى من الموت.. حلاق يغتصب جثة عجوز في حدائق القبة

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار تناولت العديد من الوقائع منها المأساوية من محاكمات وجرائم قتل، لا سيما قرارات للنيابة وغيرها.
حالته حرجة .. نجم الزمالك السابق يتعرض لحادث سير مروع على طريق العلمين
تعرض الكابتن عمرو زكي، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق لحادث سير مروع بالساحل الشمالي أدى إلى تهشم سيارته بشكل كامل، ونقل على إثرها إلى مستشفى العلمين الجديدة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
شفت الموت بـ عينيا .. عمرو زكى يروى لـ صدى البلد لحظات الرعب بعد حادث الساحل الشمالي
بصوت خافت وشعور بآلام الكسور الكثيرة التى انتشرت فى جميع أنحاء جسده، روى عمرو زكى لاعب الزمالك السابق تفاصيل لحظات الرعب، التى عاشها عقب تعرضه لحادث سير مروع بالساحل الشمالي، أدى إلى تهشم سيارته بشكل كامل، ونُقل عمرو زكي على إثرها إلى مستشفى العلمين الجديدة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، قبل أن يتم نقله لأحد مستشفيات التجمع الخامس بالقاهرة لاستكمال علاجه.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بعد نجاته من الموت .. صور حادث عمرو زكي .. شاهد
ينشر موقع صدى البلد، صورا من حادث السير الذي تعرض له لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق عمرو زكي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الشذوذ كلمة السر.. كشف لغز مقتل حارس عقار وحرق جثته في الإسكندرية
تمكنت أجهزة الأمن بالإسكندرية من كشف غموض واقعة العثور على جثة متفحمة لحارس عقار داخل منزله بمنطقة أبو تلات غربي المدينة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
طلب ممارسة الشذوذ فقتلته وحرقت الجثة.. اعترافات مثيرة لقاتل حارس عقار بالإسكندرية
قررت نيابة أول العامرية بالإسكندرية، حبس المتهم بقتل حارس عقار وحرق جثته داخل منزله بمنطقة أبو تلات غربي المدينة، لطلبه ممارسة الذوذ الجنسي معه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
اغتصبها وهي غرقانة في دمها.. تفاصيل قتل حلاق لـ سيدة عجوز بعد سرقتها في القاهرة
أمرت النيابة العامة بحبس حلاق بعد قتله لسيدة عجوز وسرقتها، وإغتصابها وهي غارقة في دمائها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
لمدة 3 أشهر.. تعديلات مرورية على طريق السويس الصحراوي بسبب التطوير
قالت الإدارة العامة للمرور إنه تم اتخاذ الإجراءات وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بطريق السويس الصحراوى، في إطار أعمال التطوير والتوسعة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
على يد الفؤش وخربوش.. مصرع شاب بطلق ناري في مشاجرة بالمحلة
لقى شاب مصرعه بطلق ناري فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين مجموعة من الشباب بعزبة اسكندر بمنطقة الجمهورية بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
6 أفدنة بانجو وقنب.. الشرطة تستهدف زراعات المخدرات فى القصير بأسيوط
استهدفت حملة أمنية مكبرة منطقة القصير شرق بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط لإبادة الزراعات المخدرة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
غرزت في الرمل.. الحماية المدنية تنقذ مواطنا تعطلت سيارته في القاهرة الجديدة
استجابت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة لبلاغ أحد المواطنين تعثرت سيارته بمنطقة رملية بالقاهرة الجديدة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الداخلية: الإفراج عن 667 من نزلاء السجون بمناسبة عيد الأضحى
عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية ، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
إزاي تفتح شركة حراسات ونقل أموال في مصر.. خدمات
يقدم موقع صدى البلد خدمة للمواطنين لمعرفة كيفية الحصول على ترخيص أو تجديد الترخيص بمزاولة نشاط شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
لعدم تجهيزها الأكل.. زوج يطعن زوجته 4 طعنات بالشرقية
استقبل مستشفي الزقازيق الجامعى بمدينة الزقازيق ربة منزل من أبوحماد مصابة بعدة طعنات بالبطن والصدر، وحالتها سيئة، وتبين قيام زوجها بطعنها لنشوب مشاجرة بينهما لعدم إعدادها الطعام له وتم ضبط المتهم وإخطار نيابة أبوحماد لمباشرة التحقيقات.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
إزاي تطلع رخصة سلاح .. والأشخاص الممنوعون من حمله| خدمات
يقدم موقع صدى البلد خدمة للمواطنين لمعرفة كيفية الحصول على رخصة لحمل الأسلحة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
طعنة في القلب .. عروس تنهي حياة زوجها بعد شهر العسل بالشرقية
أنهت عروس حياة زوجها في الشرقية سددت له طعنة نافذة بالقلب بسبب الخلافات الزوجية حرر محضر بالواقعة والقي القبض على الزوجة المتهمة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
حالته حرجة .. نجم الزمالك السابق يتعرض لحادث سير مروع على طريق العلمين
تعرض الكابتن عمرو زكي، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق لحادث سير مروع بالساحل الشمالي أدى إلى تهشم سيارته بشكل كامل، ونقل على إثرها إلى مستشفى العلمين الجديدة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
شفت الموت بـ عينيا .. عمرو زكى يروى لـ صدى البلد لحظات الرعب بعد حادث الساحل الشمالي
بصوت خافت وشعور بآلام الكسور الكثيرة التى انتشرت فى جميع أنحاء جسده، روى عمرو زكى لاعب الزمالك السابق تفاصيل لحظات الرعب، التى عاشها عقب تعرضه لحادث سير مروع بالساحل الشمالي، أدى إلى تهشم سيارته بشكل كامل، ونُقل عمرو زكي على إثرها إلى مستشفى العلمين الجديدة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، قبل أن يتم نقله لأحد مستشفيات التجمع الخامس بالقاهرة لاستكمال علاجه.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بعد نجاته من الموت .. صور حادث عمرو زكي .. شاهد
ينشر موقع صدى البلد، صورا من حادث السير الذي تعرض له لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق عمرو زكي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الشذوذ كلمة السر.. كشف لغز مقتل حارس عقار وحرق جثته في الإسكندرية
تمكنت أجهزة الأمن بالإسكندرية من كشف غموض واقعة العثور على جثة متفحمة لحارس عقار داخل منزله بمنطقة أبو تلات غربي المدينة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
طلب ممارسة الشذوذ فقتلته وحرقت الجثة.. اعترافات مثيرة لقاتل حارس عقار بالإسكندرية
قررت نيابة أول العامرية بالإسكندرية، حبس المتهم بقتل حارس عقار وحرق جثته داخل منزله بمنطقة أبو تلات غربي المدينة، لطلبه ممارسة الذوذ الجنسي معه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
اغتصبها وهي غرقانة في دمها.. تفاصيل قتل حلاق لـ سيدة عجوز بعد سرقتها في القاهرة
أمرت النيابة العامة بحبس حلاق بعد قتله لسيدة عجوز وسرقتها، وإغتصابها وهي غارقة في دمائها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
لمدة 3 أشهر.. تعديلات مرورية على طريق السويس الصحراوي بسبب التطوير
قالت الإدارة العامة للمرور إنه تم اتخاذ الإجراءات وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بطريق السويس الصحراوى، في إطار أعمال التطوير والتوسعة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
على يد الفؤش وخربوش.. مصرع شاب بطلق ناري في مشاجرة بالمحلة
لقى شاب مصرعه بطلق ناري فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين مجموعة من الشباب بعزبة اسكندر بمنطقة الجمهورية بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
6 أفدنة بانجو وقنب.. الشرطة تستهدف زراعات المخدرات فى القصير بأسيوط
استهدفت حملة أمنية مكبرة منطقة القصير شرق بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط لإبادة الزراعات المخدرة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
غرزت في الرمل.. الحماية المدنية تنقذ مواطنا تعطلت سيارته في القاهرة الجديدة
استجابت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة لبلاغ أحد المواطنين تعثرت سيارته بمنطقة رملية بالقاهرة الجديدة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الداخلية: الإفراج عن 667 من نزلاء السجون بمناسبة عيد الأضحى
عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية ، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
إزاي تفتح شركة حراسات ونقل أموال في مصر.. خدمات
يقدم موقع صدى البلد خدمة للمواطنين لمعرفة كيفية الحصول على ترخيص أو تجديد الترخيص بمزاولة نشاط شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
لعدم تجهيزها الأكل.. زوج يطعن زوجته 4 طعنات بالشرقية
استقبل مستشفي الزقازيق الجامعى بمدينة الزقازيق ربة منزل من أبوحماد مصابة بعدة طعنات بالبطن والصدر، وحالتها سيئة، وتبين قيام زوجها بطعنها لنشوب مشاجرة بينهما لعدم إعدادها الطعام له وتم ضبط المتهم وإخطار نيابة أبوحماد لمباشرة التحقيقات.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
إزاي تطلع رخصة سلاح .. والأشخاص الممنوعون من حمله| خدمات
يقدم موقع صدى البلد خدمة للمواطنين لمعرفة كيفية الحصول على رخصة لحمل الأسلحة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
طعنة في القلب .. عروس تنهي حياة زوجها بعد شهر العسل بالشرقية
أنهت عروس حياة زوجها في الشرقية سددت له طعنة نافذة بالقلب بسبب الخلافات الزوجية حرر محضر بالواقعة والقي القبض على الزوجة المتهمة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.