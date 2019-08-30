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فن

في ذكرى رحيله.. حكاية السيد بدير أبو البطل | نوستالجيا

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 05:09 م
السيد بدير
السيد بدير
سعيد فراج
يوافق اليوم الذكرى الـ 33 لرحيل الفنان وكاتب السيناريو والمخرج والمنتج السيد بدير، الذي تميز ببدانة جسده وطلته الكوميدية والتي كانت سببا كبيرا في امتاعنا ودخول البهجة والسرور إلينا بمجرد ظهوره علي الشاشة.

تزوج بدير رغم فارق السن الذي تجاوز الـ 20 عاما من توفيقة احمد ندا الشهيرة بالفنانة شريفة فاضل، ابنة القارئ احمد ندا ، والتي لها العديد من الأغاني الوطنية والأناشيد الدينية، حيث كان لزواجها من الفنان الراحل السيد بدير أثر كبير في حياتها الفنية.

واسند اليها "بدير"، العديد من البطولات في الأفلام التي قام بإخراجها أو كتابتها حيث شكل بتلك الأعمال خطوة هامة في شهرتها وانتشارها.

وفي حرب 1973 استشهد ابنهما الوحيد (سيد) الامر الذي دفع والدته لغناء اغنية (أم البطل) من كلمات الشاعرة نبيلة قنديل وتلحين زوجها الموسيقار علي اسماعيل والتي حققت نجاحا كبيرا آنذاك بل ومازالت تذاع في المناسبات الوطنية وخاصة مع ذكري انتصارات نصر أكتوبر المجيدة.

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