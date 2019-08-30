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رياضة

سمر حبشي تحصد ذهبية الخطف في رفع الأثقال بـ الالعاب الافريقية

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 05:32 م
سمر حبشى
سمر حبشى
منتصر الرفاعى
حققت سمر حبشي الميدالية الذهبية في رفع الأثقال منافسات وزن 87 كجم المقامة بدورة الألعاب الإفريقية بالمغرب.

نجحت سمر حبشي في تحقيق ذهبية الخطف وتنافس على الكلين والمجموع.

وحصدت بعثة مصر حتى امس 229 ميدالية بينهم 79 ذهبية و87 فضية و59 برونزية. وكسرت بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية الـ12 المقامة في المغرب حاليا الرقم القياسي لعدد الميداليات المسجلة تاريخيا في الدورة.


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