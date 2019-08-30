ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المعاهد الأزهرية: طعون الدور الثاني تبدأ فور إعلان النتيجة لمدة أسبوعين

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 05:09 م
قطاع المعاهد الأزهرية،
قطاع المعاهد الأزهرية،
محمد شحتة

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن انتهاء أعمال الطعون للطلاب الناجحين في الدور الأول بالشهادة الثانوية الأزهرية وسط مراعاة كاملة لمصلحة الطلاب.

وأوضح قطاع المعاهد، أن الطلاب المستحقين للدرجات حصلوا عليها كاملة واسترجعوا رسوم الطعون المالية، ومن لم يستحق درجات منهم لا يحق له استرجاع أموال الرسوم.


وأشار القطاع، إلى أن أعمال طعون الدور الثاني ستبدأ فور إعلان نتيجة الدور الثاني ولمدة أسبوعين.

وبلغ إجمالي طعون الدور الأول ٤٠٢٩٦ وتم الاطلاع منهم على عدد ٣٩٩٤٤، مبينًا أنه قد بلغت الأوراق المستحقة للزيادة عدد ٤٠٢٦.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل الاطلاع على الأوراق.. ننشر إجابات البوكليت لطلاب الثانوية الأزهرية

نتيجة تظلمات الثانوية الأزهرية.. رفع درجات 4026 طالبا وطالبة

ترشيحاتنا

بعد نجاته من الموت .. صور حادث عمرو زكي .. شاهد

مكشوف الصدر.. هند صبري فى إطلالة جذابة بأحدث ظهور

وكيل صحة مطروح: نقل عمرو زكي إلى مستشفى بالقاهرة

التدخين كاد أن يقتله.. إصابة المنتج هاني محروس بوعكة صحية خطيرة

عمرو زكى ليس الأول .. نجوم كرة القدم تخصص حوادث سيارات

طريقة عمل الفراخ فى الفرن للشيف الشربينى .. 4 وصفات متنوعة .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى.. نجمات تألقن بـ التربون في إطلالات الصيف.. صور

على حمام السباحة.. أمينة خليل بإطلالات مختلفة فى أحدث جلسة تصوير

بالتايجر والجينز.. نانسي عجرم فى إطلالة منسقة بالطائرة بصحبة ابنتها