المعاهد الأزهرية: طعون الدور الثاني تبدأ فور إعلان النتيجة لمدة أسبوعين



أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن انتهاء أعمال الطعون للطلاب الناجحين في الدور الأول بالشهادة الثانوية الأزهرية وسط مراعاة كاملة لمصلحة الطلاب.



وأوضح قطاع المعاهد، أن الطلاب المستحقين للدرجات حصلوا عليها كاملة واسترجعوا رسوم الطعون المالية، ومن لم يستحق درجات منهم لا يحق له استرجاع أموال الرسوم.





وأشار القطاع، إلى أن أعمال طعون الدور الثاني ستبدأ فور إعلان نتيجة الدور الثاني ولمدة أسبوعين.



وبلغ إجمالي طعون الدور الأول ٤٠٢٩٦ وتم الاطلاع منهم على عدد ٣٩٩٤٤، مبينًا أنه قد بلغت الأوراق المستحقة للزيادة عدد ٤٠٢٦.