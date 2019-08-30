عقب تقطيع التورتة.. يغتصبون هندية يوم عيد ميلادها

في قضية مأساوية هزت أرجاء الهند، توفيت مراهقة متأثرة بجروح داخلية متعددة بعد شهر من تعرضها لاغتصاب جماعي على أيدي أربعة ضيوف كانوا حاضرين حفل عيد ميلادها التاسع عشر في الهند.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، أعلن المسؤولون اليوم أن الفتاة توفيت يوم الأربعاء في مسقط رأسها أورانج آباد بعد أن تعرضت للاغتصاب في يوليو في ضواحي مومباي.



وقالت قناة إن دي تي في الهندية، ان الفتاة أتت إلى مومباي في رحلة بالقطار استغرقت سبع ساعات للاحتفال بعيد ميلادها وبعد قطع الكعكة قام أربعة من أصدقائها باغتصابها.



وأفادت القناة أن الفتاة عادت إلى المنزل لكنها لم تبلغ عن الحادث إلا بعد أكثر من أسبوعين في 25 يوليو عندما ذهبت إلى المستشفى لمعاناتها من ألم في أعضائها التناسلية.



تم نقل القضية إلى مركز شرطة تشوناباتي في مومباي لكن لم يتم حتى الآن اعتقال أي شخص.