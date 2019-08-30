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إعلامي يطالب بتأسيس شركة وطنية لتسويق إنتاج الدواجن

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 05:20 م
صناعة الدواجن
صناعة الدواجن
جمال صلاح الدين
طالب الإعلامي محمد غانم بضرورة انشاء شركة وطنية لتسويق الأنتاج، ووضع تسعيرة عادلة لسعر كيلو الدواجن تضمن حقوق المنتج والمستهلك، للقضاء على السماسرة الذين يتلاعبون فى اسعار الدواجن لتحقيق اكبر استفادة للتجار.

وأكد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، ان حجم استثمارات صناعة الدواجن يبلغ 80 مليون جنيه، ويعمل بها 4 ملايين مصرى، والمستفيد الأول منها هو السمسار الذى يشترى الدواجن بسعر 18 جنيهًا للكيلو ويبيعها بـ 24 جنيهًا، رغم أن تكلفة انتاج كيلو الدواجن يبلغ 22 جنيهًا .

وأوضح غانم ، ان المربين ومنتجي الدواجن طالبوا كثيرًا بإنشاء بورصه عامة لتسويق الدواجن ، وهو الأمر الذى لم يتحقق من سنوات رغم انتشار ظاهرة البورصات الخاصة والسماسرة المتلاعبين فى الأسعار ، لافتًا الى انه قد حان الأوان لإنشاء شركة وطنية لتسويق الدواجن ووضع سعر عادل للمنتج والمستهلك .

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