برلماني عن زيارة السيسي للكويت: فرصة لتوسيع قاعدة التعاون ومناقشة التطورات الإقليمية

أكد النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، أهمية الزيارة التي يقوم بها الرئيس السيسي إلى دولة الكويت، اليوم، والتي تعد الزيارة الثالثة، مشيرًا إلى أن التعاون مع دولة الكويت له جذور والعلاقات معها ممتدة.



وقال "السيد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: إن التعاون مع مع الكويت ودول الخليج ككل، لا يتوقف فقط على كونه تعاون اقتصادي بل هي علاقات استراتيجية، على المستوى الأمني والسياسي إلى جانب الاقتصادي.



وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن التعاون مع الكويت مثمر للغاية ويجب استغلال الزيارة التي يقوم بها الرئيس حاليًا لتوسيع قاعدة التعاون معها.



ويبدأ الرئيس السيسي الزيارة الثالثة للكويت، اليوم السبت، ولمدة يومين، وأكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق على الغانم أهمية الزيارة المرتقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الكويت، ودورها في دفع أوجه التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب وأوسع.



وشدد الغانم على قوة العلاقات التاريخية بين البلدين، والتي تعد نموذجا يحتذى به بين الدول، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، خاصة في ظل الرعاية الكاملة لها من قبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والرئيس عبدالفتاح السيسي، وإيمان البلدين بوحدة المصير.