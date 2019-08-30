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رياضة

محمد فضل الله يشن هجوما على اتحاد الكرة بشأن اختيار رئيس للمسابقات

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 05:33 م
محمد فضل الله
محمد فضل الله
يسرى غازى
أكد الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية، أن إصرار اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة على اختيار رئيس للجنة المسابقات يعتبر ابتعادا عن الإحترافية.

وقال محمد فضل الله فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن "إدارة أو لجنة المسابقات باتحاد الكرة يجب أن تنفصل عن الإدارة التنفيذية للدورى الممتاز".

تابع: الدوريات العالمية لها إدارة تنفيذية منفصلة تماما عن إدارات الاتحاد المحلي على غرار تولى ديفيد ريتشاردز رئيس تنفيذى الدورى السعودى بالتزامن مع توليه منصب رئيس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية.

ودون محمد فضل الله عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" قائلا : "فارق كبير بين المدير التنفيذى للدورى ورئيس لجنة مسابقات الاتحاد".

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