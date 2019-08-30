طريقة جديدة لعلاج القولون .. تطبق قريبا

قال الدكتور خالد مدبولي، استاذ جراحة القولون والمستقيم، إن القولون من أشهر الأمراض المنتشرة بين المصريين بشكل كبير وفي السنوات الأخيرة تطورت طريقة علاجه بصورة ملحوظة.



وأضاف "خالد" في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر جمعية الشرج والقولون ال 21 ، أن طريقة علاج القولون الشائعة في مصر تسمى العلاج الجمعي بمعنى أن كل مرضى القولون في عمر متقارب ومرحلة مرض متقاربة يتم علاجهم بمجموعة معينة من الأدوية، وهذا الأسلوب يعطي نتائج جيدة في حالات كثيرة ولكن ليس دائما لان هناك فروق فردية بين مريض وآخر.



وأشار" خالد" إلى أن الطريقة الجديدة في علاج أمراض القولون تعتمد في الأساس على معرفة البصمة الجينية وبناء عليه يتم تحديد حالة كل مريض وفق درجة المرض وطبيعة جسمه والصفات الوراثية، وبالتالي نتمكن من تحديد العلاج المناسب لكل حالة مما يعطى نتائج أفضل.



لفت خالد إلى أن طريقة علاج القولون من خلال البصمة الجينية لم تطبق فعليا على أرض الواقع داخل مصر، ولكننا نسعى حاليا لجعلها واقع ملموس ونتخذ خطوات جادة نحو تطبيقها.