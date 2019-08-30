استدعاء بيكلي لاعب المقاصة للانضمام لمنتخب إثيوبيا

تلقي الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة، بقيادة أحمد حسام ميدو، استدعاء للاعب شيملس بيكلي للانضمام لمعسكر منتخب إثيوبيا، لخوض مباراة منتخب ليسوتو ضمن منافسات المرحلة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.



وأنهى وليد هويدي، مدير الكرة بنادي المقاصة كافة الإجراءات الخاصة بمغادرة بيكلي القاهرة للسفر إلى إثيوبيا للانتظام لمعسكر بلاده، على أن يعود اللاعب للقاهرة بعد انتهاء مباراة المنتخب وذلك للانضمام لمعسكر المقاصة استعدادًا لانطلاق الدوري المصري.



ويعد استدعاء الإثيوبي شيملس بيكلي هو الأول للاعبي المقاصة الدوليين، بينما لم يتلق باقي المحترفين باولن فوافي لاعب منتخب مدغشقر وخالد اوتشو لاعب منتخب أوغندا أي استدعاء لمنتخبي بلادهما، خاصة وأنهما شاركا ببطولة الأمم الأفريقية التي أقيمت بالقاهرة.