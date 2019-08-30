منتخب رجال سلاح الشيش يحقق ذهبية دورة الألعاب الأفريقية

حقق منتخب مصر لسلاح الشيش الميدالية الذهبية في منافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب.



وفاز منتخب مصر في المباراة النهائية على منتخب تونس.



ويضم المنتخب اللاعبين علاء أبو القاسم ومحمد عاشور ومحمد دسوقي ويوسف موسى.



وكان منتخب سلاح المبارزة حقق ذهبية الرجال بالفوز على المغرب.



ويرأس بعثة مصر في السلاح عبدالمنعم الحسيني رئيس اتحاد السلاح ويضم الجهاز الفني كلا من ماهر حمزة المدير الفني وشريف البكري مدرب العام سلاح السيف واسلام جمال مدرب سيف المبارزة.