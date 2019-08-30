نتنياهو يحث ماكرون على تجنب إجراء محادثات مع إيران

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تجنب إجراء محادثات جديدة مع إيران وسط مساع من الزعماء الأوروبيين لإنقاذ الاتفاق النووي.



أضاف البيان الصادر عن مكتب نتنياهو اليوم أنه قال لماكرون في مكالمة هاتفية بادر بها الرئيس الفرنسي "هذا تحديدا وقت غير مناسب لإجراء محادثات مع إيران، بينما تُصعد عدوانها في المنطقة".



ومهد ماكرون الطريق يوم الأحد لانفراجة محتملة في المواجهة بين واشنطن وطهران بسبب الاتفاق النووي، إذ دعا وزير الخارجية الإيراني إلى زيارة مكان انعقاد قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في فرنسا.



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين الماضى خلال القمة إنه مستعد للقاء الرئيس الإيراني في الظروف الملائمة وإن محادثات جارية لبحث كيفية فتح دول خطوط ائتمان لمساعدة الاقتصاد الإيراني.



ورد الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الثلاثاء بالقول إن الجمهورية الإسلامية لن تجري محادثات مع الولايات المتحدة قبل رفع كل العقوبات التي فرضتها عليها.



وقالت فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إن التكتل سيعمل على الحفاظ على الاتفاق النووي وسيرحب بأي خطوات لإضافة شروط إليه.



جاءت التحركات الدبلوماسية التي يقوم بها ماكرون في وقت تصاعد فيه التوتر بين إسرائيل وإيران. واستهدف الجيش الإسرائيلي يوم السبت موقعا في سوريا قال إنه في إطار إحباط هجوم تقوده إيران بطائرة مسيرة على أهداف إسرائيلية.



واتهمت إسرائيل إيران يوم الخميس بتكثيف جهود تزويد جماعة حزب الله اللبنانية بتسهيلات لإنتاج صواريخ موجهة.



وقال البيان أن نتنياهو أبلغ ماكرون بأن "إسرائيل ستدافع عن نفسها ضد أي هجمات وستمنع الأعداء الذين يسعون لتدميرها من الحصول على أسلحة نووية".