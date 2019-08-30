الاعلى للجامعات يعلن تشكيل اللجان العلمية لفحص الإنتاج لأعضاء هيئة التدريس

أعلن المجلس الأعلى للجامعات التشكيل الرسمي للجان العلمية لفحص الإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس المتقدمين لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين فى دورتها الثالثة عشرة.



وتم إختيار ١٠٩ أساتذ من جامعة المنصورة في عضوية هذه اللجان ويمثل هذا ١٠,٥٪؜ من إجمالي أعضاء اللجان العلمية البالغ عددهم ١١٥٥ أستاذًا. هذا وقد تزايد عدد مقررى و أعضاء اللجان العلمية المنتسبين لجامعة المنصورة من ٧٦ أستاذًا تم اختيارهم في الدورة السابقة إلي ١٠٩ أساتذة في هذه الدورة.



وتزايد عدد مقررى اللجان العلمية من أربعة أساتذة في الدورة السابقة إلى ١٤ أستاذًا من أساتذة جامعة المنصورة في هذة الدورة ويمثل ذلك نسبة ١٠،٦ ٪ من اجمالى مقرري اللجان والبالغ عددهم ١٣١



وتقدم ٤٧٠ استاذا بالجامعة للترشيح لعضوية اللجان العلمية بالمجلس الاعلى للجامعات فى الدورة الجديدة و تم اختيار ٩٥ أستاذ أعضاء باللجان العلمية يمثلون ٨،٢ ٪ من اجمالى المتقدمين ٥٦٦٤ أستاذا بالجامعات.



وهنأ الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة الأساتذة والعلماء من الجامعة الذين تم اختيارهم ضمن التشكيل الرسمي للجان العلمية لفحص الإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس المتقدمين لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين، والذى يعد إنجازا لجامعة المنصورة وتميز لأعضاء هيئة التدريس بها ويعكس جودة التعليم والبحث العلمى بالجامعة.



وأشار إلى أن هذه اللجان لديها مسئولية كبيرة للإرتقاء بمستوى البحث العلمى بالجامعات المصرية والذى سيعمل على تحقيق التنمية الشاملة وخدمة المجتمع.