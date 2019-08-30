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مصطفى بكري: المصريون يستهلكون 82 مليار سيجارة سنويا

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 06:42 م
التدخين
التدخين
خالد محيي الدين
قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن نسب التدخين ارتفعت في مصر، حيث يستهلك المصريون ما يقارب الـ 82 مليار سيجارة.

وأضاف، "بكري" خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن تلك الأرقام أكدها الدكتور عصام المغازى رئيس جمعية مكافحة التدخين وأمراض الصدر.

ذلك وقد أكد الدكتور عصام المغازي رئيس جمعية مكافحة التدخين، خلال تصريحات سابقة عن "أكثر أنواع التبغ انتشارا بين المدخنين فى مصر، هى السجائر العادية المصنعة، إذ تبلغ نسبتها 82.7%، يليها الشيشة بنحو 20% من إجمالى المدخنين، فى حين تبلغ نسبة مدخنى السيجار 6.2%، ويأتى فى المركز الأخير مدخنى "البايب" بنسبة 0.5%، فيما بلغت نسبة مدخنى السجائر "الملفوفة" باليد نحو 2%".

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