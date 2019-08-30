ضبط 80 طن مبيدات زراعية مغشوشة بمصنع فى برج العرب.. فيديو

تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع مديرية أمن الأسكندرية من ضبط مصنعًا للمبيدات الزراعية بدون ترخيص بمنطقة برج العرب.



وأكدت التحريات إنتاجه لمبيدات زراعية مغشوشة ومقلدة من شأنها الإضرار بصحة المواطنين، ونجحت الإدارة من ضبط قرابة 80 طن مبيدات زراعية مغشوشة ومقلدة ومنتهية الصلاحية به.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب المصنع والمبيدات المضبوطة.

