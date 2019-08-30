بعد رئاسته لبايرن ميونخ.. 10 معلومات لا تفوتك عن أوليفر كان

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعيين حارس المرمى السابق أوليفر كان في المجلس التنفيذي للنادي ليحل محل كارل- هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي، في يناير 2022.



ووقع أوليفر كان صاحب الـ50 عاما القائد السابق لبايرن والحارس السابق لمنتخب ألمانيا، أمس الخميس عقدا لمدة خمسة أعوام مع النادي يبدأ في أول يناير 2020 كعضو في المجلس التنفيذي، بعدما تم تأكيده في اجتماع المجلس التنفيذي أمس الخميس.



ونعرض معلومات عن أوليفر كان على النحو التالي:

- وُلد أوليفر كان في 15 يونيو عام 1969 في مدينة كارلسروه الالمانية الغربية.



- بدء أوليفر كان مسيرته في السادسة من عمره في نادي مدينته كلاعب قبل ان يكون حارس مرمى.



- في موسم 1994-1995 انتقل اوليفر كان إلى بايرن ميونخ الألماني.



- قضى اوليفر كان في بايرن ميونج 14 عام.



- لعب مع منتخب المانيا 86 مباراة وكان قائدا ً للمنتخب ونال معه المركز الثاني في كأس العالم عام 2002.



- شارك اوليفر كان في أول مباراة له في 27 نوفمبر 1987 ضد نادي كولن.



- موسم 2003-2004 بداية تراجع في أداء اوليفر كان مع فريقه خاصة بعد الأهداف السهلة التي كانت تدخل مرماه ومنها هدف روبرتو كارلوس في الأدوار الإقصائية من دوري أطبال أوروبا والتي أدت لخروج الفريق البافاري من البطولة أمام ريال مدريد الاسباني.



- الاول من شهر مايو عام 2008 لعب كان آخر مباراة أوروبية له ضد زينيت سان بطرسبرغ الروسي في نصف نهائي كاس الاتحاد الأوروبي.



- اخر مباراة خاضها اوليفر كان في الدوري الألماني في 17 مايو 2008.



- حصل الويفر كان على جائزة أفضل لاعب ألماني مرتين عامي 2000، 2001، وجائزة أفضل حارس أوروبي للأعوام 1999، 2000، 2001، 2002.