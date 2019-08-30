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رياضة

الزمالك يهزم الأهلى بهدف في الدقيقة 90

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 06:42 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى
حقق فريق الزمالك بقيادة أمير عبد العزيز، الفوز على الأهلى بقيادة أحمد سراج بهدف سجله أحمد هيكل فى المباراة التى جمعت الفريقان اليوم الجمعة على ملعب قلعة ميت عقبة فى إطار منافسات الجولة الثانية لدورى الجمهورية لمواليد 2001 فى نسخته الجديدة.

وتعرض لاعب من الأهلى والزمالك للطرد خلال المباراة حيث قام الحكم بطرد أحمد نبيل كوكا من الفريق الأحمر وطرد أيضًا محمد طارق من الفريق الأبيض وجاء هدف فوز الزمالك فى الدقيقة 90 والذى سجله أحمد هيكل.

وكان النادى الأهلي فاز في لقاء الجولة الأولى بهدف نظيف على فريق سموحة.. فيما خسر الزمالك أمام إف سي مصر بنفس النتيجة .

وانطلقت مسابقة دوري الجمهورية يوم 23 أغسطس الجاري، والتى تقام بمشاركة 17 فريقا بعد انسحاب نادي أسوان من المسابقة التى توج الأهلى بنسختها الماضية.

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