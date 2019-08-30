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حوادث

أمن القاهرة يشن حملات لإزالة الإشغالات بمناطق وميادين العاصمة.. فيديو

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 06:48 م
حملات امنية لإزالة
حملات امنية لإزالة الإشغالات بميادين العاصمة
اسلام مقلد
قامت أجهزة مديرية أمن القاهرة، بتوجيه حملات مُكبرة بعدد من المناطق والميادين والمحاور المرورية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وذلك استمرارًا لجهود أجهزة مديرية أمن القاهرة فى مواجهة كافة صور الخروج عن القانون، والعمل على تفعيل التواجد الأمنى بكل الطرق والمحاور والميادين بنطاق القاهرة وتوجيه الحملات المكبرة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات على مستوى الميادين والشوارع للعمل على تحقيق السيولة المرورية مع العمل على رصد السيارات المتروكة بالشوارع ورفعها ومجابهة ظاهرة انتشار عربات "التوك توك" والمقاهى بدون ترخيص.

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