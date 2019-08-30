قطاع ناااار.. تركي ال الشيخ يدعو للاستثمار في هذا المجال

دعا تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، المهتمين ورجال الأعمال بالاستثمار في قطاع الترفيه.



وقال تركى آل الشيخ في تغريدة له على حسابه في "تويتر": "‏يا ناس نصيحة محب.. الترفيه هو عقار وأسهم الوقت.. هذا قطاع ذهبي وطلب عالي وقوة شرائية وشغل للعاطل".



واضاف: "لا تستحقر اي فكره ... بابنا مفتوح للجاد والمبتكر والمبدع قطاع نااااار".