بعد مرور عام على توليه مهام منصبه.. كشف حساب محافظ أسيوط .. 30 يوما جولات سرية بمختلف مراكز المحافظة.. وعودة لقاء المواطنين بعد توقف 5 سنوات

نجح في افتتاح أكبر محطة مياه في الصعيد بعد توقف سنوات

شكل لجنة لدراسة العزوف عن مدينة أسيوط الجديدة

اخفق في مواجهة فوضى التوك توك



اليوم يكمل اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط عامه الأول في مهام منصبه محافظا لاسيوط حيث تسلم مهام منصبه في الأول من سبتمبر الماضي خلفا للمهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط السابق، منذ أن جاء نور الدين إلى أسيوط حاول جاهدا أن يحرك المياه الراكدة في المشروعات المتوقفه بالإضافة إلى دعوته لعودة اللقاءات الجماهيرية التي توقفت لاكثر من 5 سنوات، واتخذا نهجا جديدا في بداية توليه مهام منصبه وهي الجولات السرية التي كان يقوم بها بمفرده.

اليوم يكمل اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط عامه الأول في مهام منصبه محافظا لاسيوط حيث تسلم مهام منصبه في الأول من سبتمبر الماضي خلفا للمهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط السابق، منذ أن جاء نور الدين إلى أسيوط حاول جاهدا أن يحرك المياه الراكدة في المشروعات المتوقفه بالإضافة إلى دعوته لعودة اللقاءات الجماهيرية التي توقفت لاكثر من 5 سنوات، واتخذا نهجا جديدا في بداية توليه مهام منصبه وهي الجولات السرية التي كان يقوم بها بمفرده.





حيث انه عندما وصل الى محافظة أسيوط في اليوم الاول لاستلام مهام عمله انتظره التنفيذيين امام ديوان عام المحافظة وفوجئ الجميع بانه يقوم بالمرور على بعض المستشفيات والميادين بمفرده مما اعطى للجميع شعورا بانه لا يؤمن بالتقارير المكتبيه بل الاساس الجولات الميدانيه ، كما انه يرصد مشكلات المحافظة من خلال التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي الفيس بوك والواتس اب وخلال هذا العام نجح محافظ أسيوط في كسب دعم الاسايطه له خاصة بعد تفاعله المستمر مع الحالات الانسانية وحل بعض المشكلات خاصة في توقف بعض المشروعات القومية في هذا التقرير نرصد كشف حساب محافظ أسيوط خلال عامه الاول في مهام منصبه ما نجح فيه وما أخفق.



البداية عندما جاء اللواء جمال نور الدين محافظا لاسيوط تبنى فكر أن المحافظ مكانه الشارع وليس المكتب لانتظار التقارير حيث جاب مراكز وقرى أسيوط على مدار شهر لدراسة احتياجات المحافظة من الواقع وعدم انتظار التقارير التي تكون بعيده عن الحقيقة والتحم مع المواطنين واستطاع " نور الدين " وضع يده على المشاكل الأكثر تأثيرا على المحافظة وكان منها عدم وجود تواصل مباشر مع الجهاز التنفيذي وعدم وجود تشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني وقرر محافظ أسيوط عودة عقد لقاء المواطنين والذي خصص له يوم الاربعاء من كل اسبوع وبسبب التزاحم قرر عقد لقاءات مماثله بمجالس المدن مع المواطنين حتى يشعر المواطن بالتفاعل المباشر مع المسئولين كما انتج المحافظ نظاما جديدا تحت مسمى " حملة اليوم الواحد " والتي تخرج فيها جميع الجهات الحكومية بحملات بمختلف المراكز والقرى للرقابة على الخدمات المقدمة للمواطنين وتحرير مخالفات للمخالفين .



واستطاع محافظ أسيوط خلال عامه الاول التشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني من خلال دعوته لهم للمبادرات المجتمعية ونجحت هذه المبادرات في السيول التي غمرت عزبة سعيد التابعة لقرية المعابدة بمركز أبنوب بعد تعاون المحافظة وهيئة انقاذ الطفولة ومؤسسة مصر الخير في اعادة تاهيل واعمار عزبة سعيد ، كما استطاع ان يجعل هناك تلاحم بين التعليم والمجتمع المدني من خلال مبادرات مشتركة مع طلاب الجامعة لتجميل مدينة أسيوط من خلال الاستعانه بطلاب كليات التربية النوعية والفنون الجميلة لدهان وتجميل مدينة أسيوط ووضع تصور للميادين كما اشرك طلاب المدارس الصناعية في اعادة استغلال الخردة في صناعة مقاعد ومظلات وتوزيعها على الحدائق التي أعاد افتتاحها لتكون متنفسا للمواطنين.



ونجح محافظ أسيوط في افتتاح محطة مياه شلش والتي بدأ العمل بها منذ عام 2003 وتوقف العمل لاكثر من 10 سنوات ولكن تواصل المحافظ مع الهيئة القومية لمياه الشرب حتى تم الانتهاء من المحطة والتي تعد اكبر محطة في صعيد مصر تخدم 41 قرية بمركز ديروط وجاري الانتهاء من محطتي منفلوط وساحل سليم.



ووضع محافظ أسيوط ملف النظافة على قائمة اولوياته حيث قام بإنشاء جهاز لإدارة المخلفات لجمع القمامة من مختلف مراكز محافظة أسيوط لتعظيم الاستفادة منها من خلال إعادة تدويرها بمصنع السماد العضوي التابع للمحافظة .



ولم تخرج مدينة أسيوط الجديدة من حسابات اللواء جمال نور الدين حيث بادر بالاجتماع مع أعضاء جهاز المدينة لدراسة المشاكل ووضع حلول لها وقام بتشكيل لجنة مكونه من ممثلين جهات عديدة " المحافظة، نقابة المهندسين، جامعة أسيوط، جهاز مدينة أسيوط الجديدة " لمعرفة اسباب عزوف المواطنين عن السكن بها ووضع حلول لهذه المشكلة وقام باجراء حلول سريعه ومنها توفير وسائل مواصلات كافيه وافتتاح مدرستين ومركز طبي وعقد لقاءات دورية نصف شهرية مع سكان المدينة وأعضاء جهاز المدينة لبحث مشاكلهم والوقوف على حلها.



وتطبيقا للامركزية كلف محافظ أسيوط ، نائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد بالإشراف على ملفات ومنها الثروة الحيوانية وحملات اليوم الواحد وتقنين الأوضاع الخاصة بالأراضي أملاك الدولة وغيرها من الملفات.





وفور إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة والقرى الاكثر فقرا قام المحافظ بوضع خطة لتطوير القرى الاكثر فقرا ومنها قرى " عنك وبني صالح وشقلقيل والمعابدة الغربية والإقادمة والمسعودي ومنشية المعصرة واولاد ابراهيم والحوطا الغربية " من خلال توصيل شبكات مياه نظيفة وتشجير القرى .



وعلى الرغم من ذلك أخفق محافظ أسيوط ظاهرة الفوضي التي تسببت فيها مركبات التوك توك بمختلف مراكز المحافظة خاصة بعد ان اعلن مهله لترخيص مركبات التوك توك ولكن تجمد القرار وأصبحت فوضى التوك توك تضرب شوارع مراكز مدينة أسيوط.