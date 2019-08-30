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بعد غرق الطفل ياسين.. أهالي الطالبية يطلقون حملة لإغلاق البالوعات المفتوحة

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 06:55 م
الطفل ياسين - ضحية
الطفل ياسين - ضحية بالوعة الطالبية
خالد محيي الدين
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن حادث غرق الطفل "ياسين" في البالوعة في منطقة الطالبية، كان مأساويا للغاية، حيث شرع بعدها سكان المنطقة في إطلاق مبادرة إيجابية لإغلاق بالوعات الصرف المفتوحة بالشوارع، تفاديا لوقوع تلك الحوادث.

ونوه، مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، إلي أن قضية غرق الطفل "ياسين" لا تزال قائمة وجار فيها التحقيق، حيث أمرت النيابة بتجديد حبس مدير شبكة الصرف الصحي بالجيزة 15 يوما على ذمة التحقيق.

وأضاف مصطفى بكري، أن الأجهزة الأمنية تواصل بحثها لضبط كافة المخالفات والخاصة ببالوعات الصرف تفاديا لوقوع تلك الحوادث الأليمة.

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