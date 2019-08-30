استشاري تغذية: السمنة المسبب الأول للأمراض المزمنة.. فيديو

قالت شريفة أبو الفتوح استشارى التغذية الشاملة، إن السمنة تعتبر ابتلاء وليس قرارا يتخذه الإنسان، لافتة إلى أن هناك أمراضا كثيرة تصاحب السمنة.



وأضافت شريفة أبو الفتوح في حوارها مع برنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن التغذية السليمة أساس في علاج الأمراض المختلفة، والتغذية تعتبر الحياة.



وتابعت شريفة أبو الفتوح: "السمنة المسبب الأول للأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والكوليسترول".



وأردفت شريفة أبو الفتوح: "شكل الجسم تغير حسب الموضة والموضة الحالية تعتمد على الوسط الرفيع وعدم الاهتمام بالجسم المتناسق"، مضيفة:" لازم ناخد بالنا من الاكل وناكل باعتدال للحفاظ على أجسامنا".

