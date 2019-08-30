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فن

نجوم ريكوردز تطرح ألبوم رضوان برحيل الأول قربلى حبة

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 07:01 م
ألبوم رضوان برحيل
ألبوم رضوان برحيل
شروق إبراهيم
طرحت شركة "نجوم ريكوردز"، الألبوم الأول للفنان المغربى رضوان برحيل، بعنوان "قربلى حبة" وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، وذلك بعدما تم طرح من قبل أغنيتن وهما "ليه كل شمس"، و"حب جديد".

ألبوم رضوان برحيل يضم 13 أغنية وتتنوع الأغنيات ما بين اللهجة المصرية، والمغربية، ومن تلك الأغانى "غرامك"، و"سيبك"، و"بالأمانة"، "هى"، "طايح فى مشاكل"، و" أنا علاجى"، "عيشى حياتك"، "إيه اللى جابك"، "بنت بلادي"، وتعاون رضوان مع مجموعة من الشعراء والملحنين مثل محمد عاطف، ورامي جمال، ومروان أصيل، وأيوب أبو زيد، ومحمود برحيل، ومحمد نبال، أما التوزيع الموسيقي لكل من توما، زهير حصادى، احمد إبراهيم.

ويمثل التعاون بين رضوان برحيل مع "نجوم ريكوردز" ليكون الأول حيث ترغب الشركة فى تقديمه بشكل مختلف فى الشرق الأوسط، خاصة وأنه يتمتع بموهبة غنائية كبيرة.

وكانت آخر أعمال رضوان برحيل كليب "ليه كل شمس" وحقق نجاحًا كبيرًا، وتعاون فيها مع "نجوم ريكوردز"، بجانب الشاعر أمير طعيمة، وألحان رامى جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج محمد نبال.

يذكر أن رضوان برحيل كانت بدايته من خلال برنامج ستوديو M2، لاكتشاف المواهب المغربية الشابة، وطرح أول أغنياته والتى كانت بعنوان "أواه"، والتى حققت نجاحًا كبيرًا وتخطت مشاهدتها أكثر من 40 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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