جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: نسعى لتخريج كوادر مؤهلة وفق أحدث المناهج

قالت الدكتورة ياسمين الكاشف، الأمين العام لمجلس الأمناء بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن الجامعة تقدم كافة سبل دعم العملية التعليمية بالجامعة بكلياتها المختلفة، وإنها تضم أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة.



وأكدت الأمين العام، أن "الجامعة تهتم بالجانبين العملي والنظري بهدف تخريج كوادر مؤهلة وفقا لأحدث المناهج الدراسية بسوق العمل من خلال إكساب الطلاب المهارات العلمية والعملية"، مشيرة إلى أن الجامعة تهتم بالأنشطة الطلابية حرصا منها على تنمية مهارات وعناصر التفوق التعليمي بما يشكل ذلك الجانب من أهمية قصوى .



وأضافت "ياسمين"، أن "كافة العاملين بالجامعة يشتغلون فى الفترة الحالية على قدم وساق استعدادا للعام الدراسي الجديد"، مؤكدة اهتمام خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء والدكتور محمد العزيزي رئيس الجامعة ومتابعتهما لكل الخطوات لاستقبال الطلاب مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد.