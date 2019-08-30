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طبيب نفسي: البعض يملكون استعدادا جينيا للسمنة.. فيديو

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 07:13 م
السمنة
السمنة
هاني حسين
قالت الدكتورة هالة حماد استشاري الطب النفسي، إنه من الضروري الاهتمام بالأبناء منذ الصغر،لأن هناك بعض الأطفال الذين يعانون من نقص الحب والإهتمام داخل الأسرة ويلجأون إلى تناول الطعام بكثرة.

وأضافت هالة حماد في حوارها في برنامج " الجمعة في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن هناك جينات للسمنة وهناك من يمتلك استعدادا جينيا للسمنة وعليهم ان يكونوا اكثر حرصا.

وتابعت هالة حماد:" تم إجراء بحث على 65 ألف مصاب بالسمنة وظهر أن 43% منهم يعانون من الإكتئاب".

وأكملت هالة حماد:" هناك أمراض نفسية كثيرة مرتبطة بالسمنة بشكل أساسي".

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