برلماني: مصر مستعدة لأي تعاون دولي في جميع المجالات الاقتصادية

قال خالد عبد العزيز فهمي عضو مجلس النواب، عن دائرة دار السلام بمحافظة القاهرة، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن مصر نجحت في قيادة الاتحاد الافريقي لشراكة قوية مع اليابان.



وأشار النائب خالد عبد العزيز فهمي، في بيان له، إلي أن مؤتمر تيكاد 7 في اليابان خلق جسرا ضخما للتعاون، وسيفتح المزيد من الفرص الأستثمارية أمام القارة الأفريقية، لافتا إلي أن هذه القمة أظهرت مدي التزام مصر بخطط التنميه المستدامة والتنمية الرقمية بالتوازي.



وأضاف النائب خالد عبد العزيز فهمي، أن مصر نجحت في بناء بنية تحتيه جعلتها مستعدة لأى تعاون دولي في جميع المجالات الاقتصادية، في ظل قيادتها للاتحاد الأفريقي، إلي جانب نجاح تجربتها الاقتصادية في البناء ما جعلها نموذجا عالميا ومسار اهتمام الدول المتقدمة.



وأكد النائب خالد عبد العزيز فهمي، أن نظرة مؤسسات التمويل الدولية إلي مصر وأفريقيا تغيرت في السنوات الأخيرة، بعد الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يعطي فرص نجاح خطط هذه الدول في التنمية المستدامة.



وأوضح النائب خالد عبد العزيز فهمي أن الرئيس عبد الفتاح السيسى بعث رسالة واضحة خلال القمة بأن دول الاتحاد الأفريقى مقبلة على مرحلة مهمة تشهد فيها تغيرات كبيرة، تتزايد فيها فرص التجارة والاستثمار وريادة الأعمال، وتتطور فيها مجالات وقدرات التصنيع.