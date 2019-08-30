وسط شلة الساحل.. أمير كرارة يكشف عن صديقه الجديد بملابس البحر

نشر الفنان أمير كرارة صورا له تجمعه بمجموعة من الأطفال عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" خلال قضاء الإجازة الصيفية".



وظهر أمير كرارة بملابس البحر على أحد شواطئ الساحل الشمالى، يودع فصل الصيف، برفقة مجموعة من الأطفال وعلق قائلًا: "شليتى بتاعة الساحل" ودا صديقى الأستاذ على اتعرفت عليه على البحر من شهرين وبقى انتيمى، وقد نالت الصورة إعجاب الجمهور.



ويستعد أمير كرارة خلال الأيام القادمة لتصوير فيلمه الجديد "بطل روما" الذي يتعاون من خلاله مع المخرج بيتر ميمي بعد أن قدما معًا عدة أعمال فنية منها مسلسل "كلبش 3"، وأيضًا فيلم "كازابلانكا"، وفيلم "حرب كرموز".



وتم تحديد موسم عيد الفطر السينمائي القادم ليشهد عرض هذا الفيلم، ولكن يفرض أمير كرارة حالة من السرية على تفاصيله وأحداثه.



