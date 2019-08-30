دورة الألعاب الأفريقية.. رقم جديد للرباعة حليمة عبد العظيم

توجت الرباعة المصرية حليمة عبد العظيم وزن +٨٧ كجم بـ3 ميداليات ذهبية في الخطف برفع ثقل وزنه ١٢١ كجم .
وقد حطمت بهذا الوزن رقما إفريقيا جديدا، وفي الـ"كلين" رفعت ثقلا زنته ١٥١ كجم وايضا حصلت علي ذهبية المجموع بـ٢٧٢ كجم .
كما حققت الرباعة سمر حبشي ذهبيتان وميداليه فضيه، ذهبية الخطف برفع ثقل وزنه ١٠٦ كجم في وزن ٨٧ كجم الكلين برفع ثقل وزنه ١٢٥ كجم .
وتوجت ايضا الرباعة شيماء خلف ثلاث ميداليات فضية رفعت في الخطف ١١٠كجم وفي الكلين رفعت ثقل ١٣٥ كجم وايضا فضية المجموع.
وقد حطمت بهذا الوزن رقما إفريقيا جديدا، وفي الـ"كلين" رفعت ثقلا زنته ١٥١ كجم وايضا حصلت علي ذهبية المجموع بـ٢٧٢ كجم .
كما حققت الرباعة سمر حبشي ذهبيتان وميداليه فضيه، ذهبية الخطف برفع ثقل وزنه ١٠٦ كجم في وزن ٨٧ كجم الكلين برفع ثقل وزنه ١٢٥ كجم .
وتوجت ايضا الرباعة شيماء خلف ثلاث ميداليات فضية رفعت في الخطف ١١٠كجم وفي الكلين رفعت ثقل ١٣٥ كجم وايضا فضية المجموع.