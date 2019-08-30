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رياضة

دورة الألعاب الأفريقية.. رقم جديد للرباعة حليمة عبد العظيم

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 07:08 م
صدى البلد
ريهام بكير
توجت الرباعة المصرية حليمة عبد العظيم وزن +٨٧ كجم بـ3 ميداليات ذهبية في الخطف برفع ثقل وزنه ١٢١ كجم .

وقد حطمت بهذا الوزن رقما إفريقيا جديدا، وفي الـ"كلين" رفعت ثقلا زنته ١٥١ كجم وايضا حصلت علي ذهبية المجموع بـ٢٧٢ كجم .

كما حققت الرباعة سمر حبشي ذهبيتان وميداليه فضيه، ذهبية الخطف برفع ثقل وزنه ١٠٦ كجم في وزن ٨٧ كجم الكلين برفع ثقل وزنه ١٢٥ كجم .

وتوجت ايضا الرباعة شيماء خلف ثلاث ميداليات فضية رفعت في الخطف ١١٠كجم وفي الكلين رفعت ثقل ١٣٥ كجم وايضا فضية المجموع.

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