دورة الألعاب الأفريقية.. رقم جديد للرباعة حليمة عبد العظيم

توجت الرباعة المصرية حليمة عبد العظيم وزن +٨٧ كجم بـ3 ميداليات ذهبية في الخطف برفع ثقل وزنه ١٢١ كجم .



وقد حطمت بهذا الوزن رقما إفريقيا جديدا، وفي الـ"كلين" رفعت ثقلا زنته ١٥١ كجم وايضا حصلت علي ذهبية المجموع بـ٢٧٢ كجم .



كما حققت الرباعة سمر حبشي ذهبيتان وميداليه فضيه، ذهبية الخطف برفع ثقل وزنه ١٠٦ كجم في وزن ٨٧ كجم الكلين برفع ثقل وزنه ١٢٥ كجم .



وتوجت ايضا الرباعة شيماء خلف ثلاث ميداليات فضية رفعت في الخطف ١١٠كجم وفي الكلين رفعت ثقل ١٣٥ كجم وايضا فضية المجموع.