فرج عامر: الحديد والصلب صرح صناعي عملاق.. ولم يغلق أو يخصخص

قال محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه سعيد بإنقاذ مصنع الحديد والصلب، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الاهتمام بذلك المصنع القومي العملاق، فضلا عن ضخ استثمارات كبري في ذلك المصنع.



وأشار محمد فرج عامر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "مصطفي بكري" في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، إلي أنه يتوقع هبوط كبير في خسائر ذلك المصنع خلال العام القادم، نظرا للمجهودات الجبارة التي تقوم بها الدولة لتنشيط عمل ذلك المصنع مره أخري.



ولفت محمد فرج عامر، إلي أن ذلك المصنع العملاق ولد لينج، ولكن الإهمال المتراكم خلال العهود السابقة هو سبب تلك الأزمة، مؤكدا أن المصنع لم يتم غلقه أو خصخصته، نظرا لما يمثله من أهمية قومية كبري.