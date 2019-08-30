ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فرج عامر: الحديد والصلب صرح صناعي عملاق.. ولم يغلق أو يخصخص

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 07:19 م
مصنع الحديد والصلب
مصنع الحديد والصلب
خالد محيي الدين
قال محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه سعيد بإنقاذ مصنع الحديد والصلب، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الاهتمام بذلك المصنع القومي العملاق، فضلا عن ضخ استثمارات كبري في ذلك المصنع.

وأشار محمد فرج عامر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "مصطفي بكري" في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، إلي أنه يتوقع هبوط كبير في خسائر ذلك المصنع خلال العام القادم، نظرا للمجهودات الجبارة التي تقوم بها الدولة لتنشيط عمل ذلك المصنع مره أخري.

ولفت محمد فرج عامر، إلي أن ذلك المصنع العملاق ولد لينج، ولكن الإهمال المتراكم خلال العهود السابقة هو سبب تلك الأزمة، مؤكدا أن المصنع لم يتم غلقه أو خصخصته، نظرا لما يمثله من أهمية قومية كبري.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم.. نظر طعون بطلان إلغاء فرض رسوم على واردات حديد البليت

ترشيحاتنا

اخبار الرياضة .. عمرو زكي يروي تفاصيل لحظات الرعب بعد حادث مروع.. إيقاف حكم مباراة الزمالك والمقاصة

دار الافتاء تستطلع هلال شهر محرم وتحدد موعد راس السنة الهجرية الجديدة

العاهل السعودي وولي العهد يرسلان برقية إلى أردوغان

مدير مستشفى العلمين يكشف تطورات حالة عمرو زكي الصحية.. فيديو

العين الحمرا.. تحذير شديد اللهجة من ميتشو للاعبي الزمالك

سيلفي الحمام.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بأحدث صورها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشنوقة بحبل ومسروق دهبها.. مفاجآت جديدة فى جريمة الصبة الخرسانية بقنا.. صور

مين أحلى.. نجمات تألقن بـ التربون في إطلالات الصيف.. صور

على حمام السباحة.. أمينة خليل بإطلالات مختلفة فى أحدث جلسة تصوير