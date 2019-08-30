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رياضة

ساعات الحسم.. جلسة أخيرة لتوقيع عقود المدرب الجديد لـ الأهلي

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 07:08 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
كشفت مصادر خاصة أن هناك جلسة سوف تعقد مساء اليوم بين وفد الأهلي ووكيل المدرب الجديد للاتفاق علي التفاصيل الأخيرة قبل توقيع العقود بشكل رسمي.

وقالت المصادر إن رئيس النادي محمود الخطيب يتابع التفاصيل بشكل متواصل مع وفد القلعة الحمراء حتي توقيع العقود.

وأضافت المصادر، أنه حال الاتفاق علي البنود سيتم توقيع العقود بشكل رسمي مساء اليوم على أن يتم إرسال التذاكر للمدرب الجديد غدًا.

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