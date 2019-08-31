بعد إنفاق نصف مليار جنيه.. توقف تنفيذ مشروع الصرف الصحي بدار السلام بسوهاج منذ 9 سنوات.. و250 ألف نسمة ينتظرون تحقيق حلم طال انتظاره

مصدر بالهيئة القومية لمياه الشرب: سبب التوقف عدم توافر اعتمادات مالية

صرف 30 مليون جنيه لاستكمال المشروع ووضعه ضمن خطة البنك الدولي

%70 من المشروع تم الانتهاء منه بعد إنفاق حوالي نصف مليار جنيه

الأهالي اضطروا إلى ردم غرف الصرف الصحي لإعاقتها حركة السير

وأكد مصدر بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج أن نسبة التنفيذ في مشروع الصرف الصحي بدار السلام وصلت إلى 70% وتم تركيب جميع الخطوط وتوصيل نقاط الربط، ولم يتبق سوى محطات الرفع فى قرية مزاتة شرق والتي حدث بها تعدٍ من قبل الأهالي على الأرض، لافتا إلى أنه تم اعتماد 30 مليون جنيه في ميزانية العام الحالـي، لاستئناف العمل بالمشروع.





وأضاف المصدر أن سبب توقف المشروع هو عدم توافر اعتمادات مالية، لافتا إلى أن المشروع تم وضعه ضمن خطة قرض البنك الدولي.

بعد أن أنفقت الدولة ما يزيد على 400 مليون جنيه في مشروع الصرف الصحي بمركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، فجأة وبدون سابق إنذار توقف المشروع تماما في عام 2010 بعد أن تم تنفيذ حوالي 70% من الشبكات.أهالي مدينة دار السلام يؤكدون أن اللعنة طالت مشروع الصرف الصحي في منطقتهم ولا يعرفون الأسباب الرئيسية التي أدت إلى توقف المشروع الذي يخدم 250 ألف نسمة داخل 23 قرية تتبع 4 مجالس قروية.والدولة أنفقت 39 مليون جنيه على الخطوط بالقرى، وفى مدينة دار السلام تم صرف 361 مليون جنيه على الخطوط في المدينة، بالإضافة إلى محطات الرفع الخاصة بالصرف فى القرى والمدينة، وتم صرف 30 مليونا على المشروع العام الحالي,وقال محمود زقالي، أحد أبناء قرية البلابيش، إن الدولة خصصت لمشروع الصرف الصحي 260 فدانا في المنطقة الصحراوية بنجوع مازن شرق بالجبل الشرقي، وبعد أن أنفقت الدول مبالغ كبيرة علي تنفيذ المشروع، إلا أنه توقف تماما في عام 2010 واضطر الأهالي إلى ردم بلاعات الصرف الصحي التي كانت تعيق حركة السير، كما أن البلاعات التي تم وضع أغطية لها تمت سرقة أغلبها.وأضاف أن نقاط الربط في الشوارع أصبحت خطرا يهدد حياة تلاميذ المدارس، موضحا أن أهالي قريته يعتمدون على بيارات الصرف الصحي داخل منازلهم والتي دائما ما تمتلئ بمياه الصرف وأدت إلى تأثر المباني وتهالكها بسبب مياه الصرف، مؤكدا أن الأهالي يتكبدون خسائر كبيرة من جراء طلب سيارات الكسح لأن السيارة تحصل من المواطنين على مبلغ 1000 جنيه.وقال محمد عيد، أحد أبناء مدينة دار السلام، إن مشروع الصرف الصحي بمدينتهم حلم طال انتظاره ولا يعرف متى يفرج المسئولون في الحكومة عن هذا المشروع الذي قارب على الانتهاء ولا يحتاج إلا تكاليف بسيطة، لافتا إلى أن الدولة أنفقت مبالغ كبيرة في هذا المشروع وتركته في مهب الريح.وأضاف أن الأهالي تقدموا بشكاوى للمسئولين في شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك المسئولون في مجلس المدينة والمسئولون في المحافظة ولا يصل المواطنون منهم سوى الوعود فقط.