علي ربيع يقضي إجازته الصيفية على البحر.. شاهد

نشر الفنان علي ربيع نجم مسرح مصر صورة جديدة له على عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهر على ربيع في الصورة بأحد الشواطئ، أثناء قضائه العطلة الصيفية، ونالت الصورة على إعجاب الكثيرين من معجبيه.



ويشارك على ربيع مع أصدقائه بمسرح مصر بقيادة الفنان أشرف عبد الباقي في الموسم الأخير، حيث يقدمون العديد من المسرحيات الجديدة.



يذكر أن آخر أعمال الفنان على ربيع، نجم مسرح مصر، المسلسل الكوميدى "فكرة بمليون جنيه" الذى تم عرضه فى رمضان الماضى، وشاركه فى العمل الفنانة صابرين والفنان صلاح عبد الله والفنان كريم عفيفى.

