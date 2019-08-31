وكيل إعلام البرلمان يكشف أولويات مجلس النواب خلال الانعقاد الخامس

أكد محمد شعبان وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن أبرز الملفات ومشاريع القوانين التي سيتم مناقشتها و متابعتها من جانب البرلمان خلال دور الانعقاد القادم والاخير هما قانوني الإدارة المحلية الجديد ومجلس الشيوخ بالاضافة إلى قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر.



وأضاف محمد شعبان في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه القوانين من ابرز القوانين التي سيتم مناقشتها خلال دور الانعقاد الخامس لما لها من أهمية كبيرة تصب في مصلحة المواطن المصري، مشيرًا إلى أن مشروع قانون مجلس الشيوخ أصبح استحقاق دستوري حيث أن جموع المواطنين أيدته لما له من أهمية وفؤاد للدولة والمواطن وسوف يكون من أبرز القوانين التي سيتم مناقشتها.



وأشار وكيل لجنة الثقافة والاعلام بالبرلمان إلى أن بالنسبة لقانون الانتخابات والدوائر الانتخابية سيختص بالانتخابات القادمة لمجلس الشيوخ وانتخابات مجلس النواب وسيتم الانتهاء منه خلال دور الانعقاد القادم.



وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.



وأكد علي عبد العال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروعًا قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.