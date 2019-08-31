بلطجة الدراما في خطر.. برلماني يطالب بإعداد لجنة لتصحيح الأوضاع الفنية المغلوطة

طالب محمد شعبان، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بعمل لجنة لتصحيح الأوضاع والمفاهيم العمل الدرامي لتناول المخالفات الموجودة بالعمل الدرامي.



وقال محمد شعبان، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن معظم الأعمال الدرامية التي تبث على التليفزيون المصري يوجد خلل في الرسالة والهدف التي تقدمها للمشاهد، حيث إنها تتناول أعمال البلطجة والعنف طريقة خاطئة وتنقلة للمشاهد مما يؤثر على الأخلاق والمبادئ العامة للمواطن المصري.



وأضاف وكيل لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان أنه لابد من تناول أعمال العنف والبلطجة بطريقة صحيحة لعرضها على التليفزيون بصورة مرفوضة يحجم من يراها عن ممارستها، معقبًا: "الأعمال الدرامية والأفلام عملت من صاحب السنجة والمطوة بطل".



وأوضح النائب أنه يرفض نظرية الفن مرآة المجتمع، مؤكدًا أن الفن هو تصحيح الأوضاع المغلوطة بالمجتمع وإعادة هيكلتها بطريقة صحيحة، ما يجعلها تقدم فكرة ورسالة هادفة للمشاهد يستطيع أن تؤثر في وجدانه مما دفعه لتغير اتجاه حياته للأفضل.



وتابع النائب قائلا: "من الضروري أن يكون هناك اتجاه صحيح لتبني المشاكل الموجود بالشارع المصري والمناطق العشوائية في قالب درامي صاحب هدف ورؤية لعمل نموذج صالح يخرج من بيئة عشوائية فاسدة مما يؤثر على من يراه في هذه البيئة ويدفعه ليكون مثله"، لافتًا إلى أن أغلب أعمال الدراما حتي الرومانسية تتبنى مشاهد الاغتصاب والاعتداء الجنسي والنصب والاحتيال بطريقة احترافية تدفع الأشخاص الذين ليس لديهم حتى إلى الاتجاه في هذا الطريق المظلم.