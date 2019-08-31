ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بلطجة الدراما في خطر.. برلماني يطالب بإعداد لجنة لتصحيح الأوضاع الفنية المغلوطة

السبت 31/أغسطس/2019 - 09:03 ص
محمد شعبان وكيل لجنة
محمد شعبان وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب،
حسن رضوان
طالب محمد شعبان، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بعمل لجنة لتصحيح الأوضاع والمفاهيم العمل الدرامي لتناول المخالفات الموجودة بالعمل الدرامي.

وقال محمد شعبان، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن معظم الأعمال الدرامية التي تبث على التليفزيون المصري يوجد خلل في الرسالة والهدف التي تقدمها للمشاهد، حيث إنها تتناول أعمال البلطجة والعنف طريقة خاطئة وتنقلة للمشاهد مما يؤثر على الأخلاق والمبادئ العامة للمواطن المصري.

وأضاف وكيل لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان أنه لابد من تناول أعمال العنف والبلطجة بطريقة صحيحة لعرضها على التليفزيون بصورة مرفوضة يحجم من يراها عن ممارستها، معقبًا: "الأعمال الدرامية والأفلام عملت من صاحب السنجة والمطوة بطل".

وأوضح النائب أنه يرفض نظرية الفن مرآة المجتمع، مؤكدًا أن الفن هو تصحيح الأوضاع المغلوطة بالمجتمع وإعادة هيكلتها بطريقة صحيحة، ما يجعلها تقدم فكرة ورسالة هادفة للمشاهد يستطيع أن تؤثر في وجدانه مما دفعه لتغير اتجاه حياته للأفضل.

وتابع النائب قائلا: "من الضروري أن يكون هناك اتجاه صحيح لتبني المشاكل الموجود بالشارع المصري والمناطق العشوائية في قالب درامي صاحب هدف ورؤية لعمل نموذج صالح يخرج من بيئة عشوائية فاسدة مما يؤثر على من يراه في هذه البيئة ويدفعه ليكون مثله"، لافتًا إلى أن أغلب أعمال الدراما حتي الرومانسية تتبنى مشاهد الاغتصاب والاعتداء الجنسي والنصب والاحتيال بطريقة احترافية تدفع الأشخاص الذين ليس لديهم حتى إلى الاتجاه في هذا الطريق المظلم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عالم أزهري يوضح التصرف الصحيح للمشجعين في الاستاد إذا ضلوا اتجاه القبلة

ترشيحاتنا

نجوم الأهلي والزمالك.. إعلان قائمة المنتخب الأولمبي استعدادا للسعودية

القوى العاملة تتابع إجازة أول محرم للعاملين بالقطاع الخاص

بعد ارتفاع أسعار الثوم ..الفلاحين: علينا توفير التقاوى الموصى بها من وزارة الزراعة لتفادى ارتفاعها.. والمنتجين الزراعيين: نحتاج إلى سياسة زراعية وتصديرية

كاظم الساهر يحتفل بزفاف نجله عمر على فتاة مغربية.. صور وفيديو

بفستان ناعم.. شاهد إطلالة بطلة أبو العروسة فى خطوبتها

فاضل على الحلم خطوة.. بيراميدز يقترب من نهائي كاس مصر لأول مرة في تاريخه.. فيديو

أنا زي الفل وربنا عوضني.. شاهد رسالة طليقة أحمد الشيخ بعد إعلان خطوبته

3 كلمات مكفرات لكل ذنوبك.. رددها يوميًا

بفستان ناعم.. شاهد إطلالة بطلة أبو العروسة فى خطوبتها

علي جمعة يفجر مفاجأة حول قصة نسيج العنكبوت واليمامة أمام غار ثور

لـ3 أسباب.. عمر بن الخطاب رفض بدء التأريخ الهجري من يوم مولد النبي

خطوبة ولاء الشريف بطلة مسلسل أبو العروسة

مارس الجنس على دمائها.. حبس الحلاق المتهم بقتل عجوز حدائق القبة

اخبار الرياضة .. نجم الاهلي يحتفل بخطوبته.. ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد فى الكأس.. مصر تحطم الرقم القياسي فى الألعاب الأفريقية.. النني يصل تركيا تمهيدا للتوقيع لبشكتاش

بسبب لعاب الكلب.. بتر ساقي امرأة و6 من أصابعها

امرأة تطعن طفلا صغيرا في عينه وتحاول قتل أخيه في الشارع.. شاهد

لمواجهة تأخر الزواج.. فتاة مصرية تجمد بويضاتها حتي ظهور الزوج المناسب.. فيديو

فاضل على الحلم خطوة.. بيراميدز يقترب من نهائي كاس مصر لأول مرة في تاريخه.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ناعم.. شاهد إطلالة بطلة أبو العروسة فى خطوبتها

تامر حسني وGipsy Kings يشعلون ختام حفلات الصيف بالعلمين الجديدة..صور

مشنوقة بحبل ومسروق دهبها.. مفاجآت جديدة فى جريمة الصبة الخرسانية بقنا.. صور