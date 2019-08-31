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برلمان

إعلام البرلمان توضح فوائد تشكيل لجان للتعامل مع مخالفي ميثاق الشرف الإعلامى

السبت 31/أغسطس/2019 - 08:17 ص
محمد شعبان وكيل لجنة
محمد شعبان وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب،
حسن رضوان
أشاد محمد شعبان، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بجهود نقابة الإعلاميين التي تجلت في تشكيل لجان تأديبية طبقا للقانون رقم 93 لسنة 2016 الخاص بالنقابة، مؤكدًا أنها ستقضي على المخالفات.

وقال محمد شعبان، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن تشكيل هذه اللجان رد فعل طبيعي على ما يحدث الآن من مخالفات بالنسبة للحفلات التي تقام حاليًا بدون ترخيص من النقابة المتخصصة التابعة لها وغيرها من المخالفات التي تم رصدها، لافتًا إلى أن هذه اللجان ستسيطر على الساحة الفنية ككل وتحد من ظهور هذه المشاكل.

وأضاف وكيل لجنة الثقافة والاعلام بالبرلمان أن السبب الرئيسي لإعداد هذه اللجان هو ما تم رصده خلال الفترة السابقة من مخالفات تستدعي توقيع عقوبات صارمة على المخالفين، فقامت نقابة الإعلاميين بتشكيل هذه اللجان حتى تكون العقوبات تصاعدية في حالة التكرار، فتكون العقوبة متدرجة من غرامة إلى حبس في حالة عدم الالتزام.

يأتي ذلك بعد أن انتهت نقابة الاعلاميين من تشكيل اللجان التأديبية برئاسة الدكتور طارق سعدة، والمحددة طبقا للقانوني رقم 93 لسنة 2016 الخاص بنقابة الإعلاميين.

وأصدر طارق سعدة نقيب الإعلاميين القرارين رقمى ٢٧ و٢٨ بتشكيل اللجان على النحو التالى:

- لجنة التحقيق وتم تشكيلها من عضو مجلس إدارة وعضوين من الشئون القانونية وعضوين من الجمعية العمومية.

- مجلس التأديب الابتدائي، وتم تشكيله برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحد مستشارى مجلس الدولة وأحد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الإعلاميين.

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