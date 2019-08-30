شاهد.. وصلة رقص ساخرة للاعبي الاهلي في الجونة

غرفة رقم ١٤ | اكرم وجزرة 😂😂 - الجزء الاول pic.twitter.com/pRItznvFTm — El Gouna FC (@GounaFC) August 30, 2019

دخل أكرم توفيق ومحمود الجزار لاعبا الأهلي المعارين الى الجونة، في وصلة رقص على نغمات موسيقى فيلم أفريكانو، خلال فيديو تعريفي قدمه نادي الجونة للاعبين.ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الجونة، فيديو يجمع بين أكرم توفيق ومحمود الجزار لاعبي الاهلي، وظهر لاعبا الاهلي وهما يرقصان بشكل ساخر ومرتديين قميص التدريبات الخاص بنادي الجونة.وصرح اللاعبان بالعديد من الأسرار الشخصية خلال الفيديو المقدم لجمهور فريق الجونة.جدير بالذكر أن، أكرم توفيق و محمود الجزار تم تجديد إعارتهما بعد تقديم اداء مميز في الموسم السابق.