ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قبض 800 جنيه.. اتهام جديد من مجلس العلميين لنقيب سوهاج

السبت 31/أغسطس/2019 - 08:59 ص
نقابة المهن العلمية
نقابة المهن العلمية
شيماء مجدي
اتهم مجلس المهن العلمية الدكتور تيتو حبيب، نقيب العلميين بسوهاج ومجموعة من أتباعه بأنه يعمل لصالح نقيب العلميين الدكتور عبد الستار المليجى وليس للصالح العام، والدليل أنه قبض 800 جنيه مقابل سفره وأيضًا فطار وغذاء ومواصلات مقابل أن يأتى ليحضر الاجتماع الذى دعى إليه النقيب.

وحذر المجلس خلال بيانه، الأعضاء بسوهاج من التعامل مع النقيب والتصدى له لأنه استباح كل الحقوق والأعراف.

وأكد أن الدكتور تيتو حبيب اصطحب معه زوجته ومجموعة من غير العلميين للانتفاع بالسفر فقط، كما أن ذلك يثبت ولاءه وموافقته على نهب أموال العلميين.

يذكر أن نقيب العلميين الدكتور عبد الستار المليجى دعا لعقد جمعية عمومية أمس، الجمعة 30 أغسطس، لمناقشة جميع أمور النقابة العامة والنقابات الفرعية، ولكن طعن عليها كل من الجيولوجى محمد غريب أبو عميرة والدكتورة أميرة الحسينى، وقد تم قبول الطعن وإلغاء تلك الجمعية العمومية.

ورد نقيب العلميين على ذلك من خلال عقد مؤتمر تحت مسمى "الشعب والفروع" كيوم فى حب النقابة ومناقشة جميع أمورها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فى عهد الإخوان.. نقيب العلميين: مجالس النقابات اتسمت بالضعف والمخالفات

مجلس العلميين:غير مسئولين عن أي قرارات تم اتخاذها بعد اقتحام النقابة

تحذير مهم من نقابة العلميين للأعضاء قبل جمعيتهم العمومية غداً

سنطعن على الحكم.. أول تعليق من نقيب العلميين بعد إلغاء الجمعية العمومية

وسط صراعات مستمرة.. القضاء الاداري يلغي عمومية العلميين.. المليجى: سنطعن على الحكم.. ومؤتمر غدا للحديث عن امور المجلس

بعد إلغاء القضاء الإداري للجمعية العمومية.. نقيب العلميين يطعن على الحكم

ترشيحاتنا

إصابة أكثر من 10 أشخاص في إطلاق نار ألاباما بالولايات المتحدة

تريزيجيه والمحمدي أساسيان.. تشكيل استون فيلا المتوقع أمام كريستال بالاس

تليفزيون إسرائيل: حزب الله يتأهب لهجوم انتقامي ضد تل أبيب

حكم وضع الحجر أو التراب تحت رأس الميت عند الدفن

لقطة مثيرة..طياران ينقلبان في السماء بطائرة هليكوبتر.. لن تصدق ما حدث

القراد في القطط وعند الكلاب.. أعراضه وكيفية التخلص من حشرة المرض نهائيا

أنا زي الفل وربنا عوضني.. شاهد رسالة طليقة أحمد الشيخ بعد إعلان خطوبته

3 كلمات مكفرات لكل ذنوبك.. رددها يوميًا

بفستان ناعم.. شاهد إطلالة بطلة أبو العروسة فى خطوبتها

علي جمعة يفجر مفاجأة حول قصة نسيج العنكبوت واليمامة أمام غار ثور

لـ3 أسباب.. عمر بن الخطاب رفض بدء التأريخ الهجري من يوم مولد النبي

خطوبة ولاء الشريف بطلة مسلسل أبو العروسة

مارس الجنس على دمائها.. حبس الحلاق المتهم بقتل عجوز حدائق القبة

اخبار الرياضة .. نجم الاهلي يحتفل بخطوبته.. ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد فى الكأس.. مصر تحطم الرقم القياسي فى الألعاب الأفريقية.. النني يصل تركيا تمهيدا للتوقيع لبشكتاش

بسبب لعاب الكلب.. بتر ساقي امرأة و6 من أصابعها

امرأة تطعن طفلا صغيرا في عينه وتحاول قتل أخيه في الشارع.. شاهد

لمواجهة تأخر الزواج.. فتاة مصرية تجمد بويضاتها حتي ظهور الزوج المناسب.. فيديو

فاضل على الحلم خطوة.. بيراميدز يقترب من نهائي كاس مصر لأول مرة في تاريخه.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ناعم.. شاهد إطلالة بطلة أبو العروسة فى خطوبتها

تامر حسني وGipsy Kings يشعلون ختام حفلات الصيف بالعلمين الجديدة..صور

مشنوقة بحبل ومسروق دهبها.. مفاجآت جديدة فى جريمة الصبة الخرسانية بقنا.. صور