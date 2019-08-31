قبض 800 جنيه.. اتهام جديد من مجلس العلميين لنقيب سوهاج

اتهم مجلس المهن العلمية الدكتور تيتو حبيب، نقيب العلميين بسوهاج ومجموعة من أتباعه بأنه يعمل لصالح نقيب العلميين الدكتور عبد الستار المليجى وليس للصالح العام، والدليل أنه قبض 800 جنيه مقابل سفره وأيضًا فطار وغذاء ومواصلات مقابل أن يأتى ليحضر الاجتماع الذى دعى إليه النقيب.



وحذر المجلس خلال بيانه، الأعضاء بسوهاج من التعامل مع النقيب والتصدى له لأنه استباح كل الحقوق والأعراف.



وأكد أن الدكتور تيتو حبيب اصطحب معه زوجته ومجموعة من غير العلميين للانتفاع بالسفر فقط، كما أن ذلك يثبت ولاءه وموافقته على نهب أموال العلميين.



يذكر أن نقيب العلميين الدكتور عبد الستار المليجى دعا لعقد جمعية عمومية أمس، الجمعة 30 أغسطس، لمناقشة جميع أمور النقابة العامة والنقابات الفرعية، ولكن طعن عليها كل من الجيولوجى محمد غريب أبو عميرة والدكتورة أميرة الحسينى، وقد تم قبول الطعن وإلغاء تلك الجمعية العمومية.



ورد نقيب العلميين على ذلك من خلال عقد مؤتمر تحت مسمى "الشعب والفروع" كيوم فى حب النقابة ومناقشة جميع أمورها.