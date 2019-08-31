بعد ارتفاع أسعار الثوم ..الفلاحين: علينا توفير التقاوى الموصى بها من وزارة الزراعة لتفادى ارتفاعها.. والمنتجين الزراعيين: نحتاج إلى سياسة زراعية وتصديرية

إجمالى المساحات المنزرعة بالثوم 25 ألفا و410 أفدنة فقط

وصل سعر الثوم الصيني إلى 20 جنيها

زراعة مساحات قليلة جدًا من الثوم فى هذا العام سبب ارتفاع أسعاره

نحن فى حاجة إلى سياسة زراعية وتصديرية قبل زراعة أى محصول

وسط تذبذب أسعار الخضروات والفاكهة مابين الصعود والهبوط ،شهدت الأسواق ارتفاع فى أسعار الثوم هذه الأيام عن مثيلاتها في العام الماضي بنسبة زيادة أكثر من 50%.وفى هذا الصدد، يرصد هذا التقرير أهم أسباب ارتفاع أسعار الثوم بالأسواق، وكيف نتفادى هذا الارتفاع فى كل عام ، كما رصدنا أهم أصناف الثوم وأسعاره.قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين إن أسعار الثوم هذه الأيام ارتفعت عن مثيلاتها في العام الماضي بنسبة زيادة أكثر من 50%، حيث وصل سعر كيلو الثوم البلدي إلى 7 جنيهات، وكان سعره العام الماضي في نفس الوقت 3 جنيهات ووصل سعر الثوم الصيني إلى 20 جنيها، وكان سعره العام الماضي 9 جنيهات، ويرجع ذلك إلى زيادات صادرات مصر من الثوم؛ حيث احتلت صادرات مصر من الثوم المركز السادس بين الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 24 ألفا و605 اطنان.وأضاف أن قلة المساحة المزروعة من الثوم هذا العام كان سببا أساسيا لارتفاع أسعار الثوم بعد الخسائر التي لحقت بمزارعي وتجار الثوم العام الماضي.وأشار إلى أن إجمالى المساحات المنزرعة بالثوم 25 ألفا و410 أفدنة، موضحًا أن الثوم يتم زراعته في سبتمبر وأكتوبر من كل عام وهذه الأيام ترتفع أسعار الثوم لاتجاه المزارعين لشراء الثوم كتقاوي للزراعة، حيث تستمر زراعة الثوم في الأرض لـ 6 أشهر لتتم عملية التقليع بعد ظهور علامات النضج كاصفرار المجموع الخضرى للنبات وتصلب قشرة الفص ورقاد النباتات ويبلغ متوسط إنتاجية الثوم البلدى من 8 إلى 10 أطنان، وإنتاج الصنف سدس 40 من 7 إلى 9 أطنان.وأكد أن للثوم اصناف عديدة منها البلدي والصيني وسدس 40 وسدس 41 ويحتاج الفدان لزراعته بالثوم البلدي حوالي 250 كيلو جراما من رؤوس الثوم وفي الثوم الصيني يحتاج الفدان إلى 350 كيلو جرام رؤوس ثوم.وأضاف أنه لتفادي الارتفاع الموسمي لأسعار الثوم علينا توفير التقاوى الموصى بها من وزارة الزراعة، والأصناف عالية الجودة، والمقاومة للأمراض وعالية الإنتاجية، بكميات وأسعار مناسبة لتشجيع المزارعين لزيادة الإنتاجية وزيادة المساحات المزروعة .قال فريد واصل نقيب المنتجين الزراعيين ، إن محصول الثوم له استخدامات قليلة فى المنازل المصرية مقارنًة بالمنتجات الزراعية الأساسية كالبصل والبطاطس لذا فإن ارتفاع أسعاره لايؤثر بشكل كبير.وأكد "واصل" أنه تم زراعة مساحات قليلة جدًا من الثوم فى هذا العام نتيجة لزراعة مساحات كبيرة العام الماضى وعدم تسويقه جيدًا مما أدى إلى خسارة الفلاح بشكل كبير.وأشار "نقيب المنتجين الزراعيين" إلى أن المعروض من الثوم قليل عن العام الماضى، إضافة إلى تصديره هذا العام ولذلك ارتفع سعره ليصل إلى 7 جنيهات على الرغم من أن مثيل تلك الأيام من العام الماضى كان سعر الثوم 3 جنيهات.وأكد أننا فى حاجة إلى سياسة زراعية وتصديرية قبل زراعة أى محصول ، بحيثُ يتم زراعة ماتحتاجه الأسواق من محاصيل أو ماتحتاجه الأسواق الخارجية لتصديره.وتابع: "كل فلاح بيزرع ما يريده من محاصيل بالبركة، دون النظر إلى احتياجات السوق وبالتالى قد يزيد المعروض عن احتياجات المستهلكين أو يقل ما يؤدى إلى تذبذب الاسعار بين ارتفاع وهبوط".